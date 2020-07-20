【新冠肺炎】全港首間防疫生活概念店登陸機場　設全球首部智能消毒通道機

▲ Cleanfreak.STORE為期間限定店，暫定只營業至9月。（相片來源：官方提供）

新型冠狀肺炎肆虐全球，機組人員或航班乘客出入境，需面對風險甚高的機艙。全港首間抗疫生活概念店Cleanfreak.STORE期間限定店正式落戶香港國際機場，店舖設於離境大堂，由即日起至9月2號，提供多種消毒產品對抗疫情。

▲ Cleanfreak.STORE為期間限定店，暫定只營業至9月。（相片來源：官方提供）

Cleanfreak.STORE有不同類型的抗疫用品發售，包括空氣消毒淨化液、智能霧化機、自動潔手機及熱成像測溫一體機等。特別設有全球首部4合1智能消毒通道CLeanTech，所有顧客均可親身體驗，在踏上旅途前進行全身消毒。CLeanTech結合人工智能探溫、空氣消毒淨化、納米與光催化消毒技術及負壓淨化装置設計於一體， 可自動進行無接觸式體温探測與全身消毒。

▲ CLeanTech率先在亞洲國際博覽館使用及香港國際機場試行，顧客可免費體驗。（相片來源：官方提供）

由即日起所有機組人員均可到店內免費以A.I. Shield for HANDS噴手一次，以物理刺針消毒，擁有24小時持續抗菌效能，證實有效殺滅新型冠狀肺炎病毒。可攜帶上機的BioEm空氣消毒淨化液以半價發售（折後$69），能有效殺滅細菌病毒（包括沙士病毒）達99.99%，通過長期吸入無毒測試及皮膚敏感測試，是旅客的隨身必需品。

▲ A.I. Shield for HANDS以美國具抗菌劑作基礎，由新加坡科研團隊加以改良，有24小時防護。（相片來源：官方提供）

▲ BioEm 100mL空氣消毒淨化液半價發售，另有20mL及200mL等不同容量。（相片來源：官方提供）

Cleanfreak.STORE

營業日期：即日起至2020年9月2日

地址：香港國際機場T1離境大堂7樓7T042店

營業時間：10am-8pm

記者：張頌婷