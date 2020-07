你的健康素養足夠嗎？ 

本應空肚服用的藥卻飽肚服;明知曬太陽能預防骨質疏鬆,卻從未附諸行動;血糖已達臨界點,多運動、均衡飲食等健康守則仍充耳不聞……未能好好守護健康,甚至有長期病亦未能妥善控制,你可知道,這或許跟你的「健康素養」不足,密切相關?

何謂「健康素養」?

根據世界衛生組織定義,「健康素養」是指牢記、了解、分析及運用資訊以促進及維持自己、家庭及所屬社交圈子有良好健康的決策能力¹。研究指出,一個人「健康素養」的高低,往往與個人及家庭的健康情況息息相關²³。

曾與團隊進行相關研究的香港理工大學老年護理研究中心總監梁綺雯博士指出,研究發現,健康素養高的人士,入院機會較低,其入院率較健康素養低者少27%⁴。

而即使具備一定健康知識,但假如健康素養低,同樣會影響相關的健康決定。梁博士曾進行的一項曬太陽與健康素養關係的研究,發現研究對象會否主動曬太陽,與他們對曬太陽好處的認知未必成正比⁵。「參與研究者如對曬太陽能增加維他命D有認識,健康素養亦高,便會主動曬太陽;但如果只有知識但缺乏健康素養,因沒有能力接收及應用上述資訊,故即使醫生建議,他們亦不會主動曬太陽。」

由此可見,健康素養與個人行為息息相關。「研究反映,個人健康素養足以影響為改善健康而作出的決策,繼而影響個人健康。例如健康素養低的人士,接種疫苗機會⁶、服藥依從性亦會較低⁷。健康素養是內在潛力,能影響用者的外在行為,健康素養足夠,便更有能力為個人健康作出正確的抉擇。」

健康素養低影響深遠

別小覷健康素養高低的影響力,以服藥依從性為例,常見如因忘記服藥而「追藥」的問題,嚴重足有致命可能。「例如本應是臨睡前服藥,但忘了服用,便在半夜補服,然後早上再正常服用,藥物便有機會超出最大劑量而影響器官甚至死亡。另外,糖尿藥有降低血糖作用,尤其長者,臨睡前如追藥,有可能令血糖過低,令其睡覺中途失去意識。」

那麼個人可如何得知自己健康素養水平高低?原來現時有不同量表,例如以藥物包裝袋用藥說明、鹽分攝取資訊等為基礎的健康素養量表,都有助評估健康素養水平。量表會透過相應問題,評估受測者記憶、理解、分析、應用資訊及作出健康決策的能力,得分有助反映健康素養水平。梁博士舉例,以中文慢性疾病健康認知量表(Chinese Health Literacy Scale for Chronic Care, CHLCC)為例,共有12條問題,總分為48分,得分如為36或以下,便可界定為健康素養不足。

CHLCC健康素養評估問題樣本⁴

答案: 飲用大量開水

小心放置,以免兒童誤服 ASPI01 112TAB ASPIRIN TABLET 80MG

進餐時或餐後口服每日一次,

每次一粒

抗血小板凝聚藥 GOSW039382A 25/6/2016

陳美美

西灣健康中心

B7. 你在中午12時吃午飯,在下午4時可否服用此藥?

答案: 不可以

猜猜香港人的健康素養水平如何?一項於2018年在香港11個屋邨進行的調查發現,受訪者中位數得分為35.7分⁸,反映大部分受訪者健康素養不足。於2013年發表的CHLCC研究發現,個別因素與健康素養高低有關:例如年紀愈大,健康素養普遍愈低;男性、中學或以上程度學歷,健康素養水平普遍會較高⁹。

低素養可如何提升?

健康素養低或不足,到底是否有可能改善或提升?梁博士指,健康素養的提升不只涉及個人,不同界別如公眾、政府、醫護、教育界、傳媒等,亦可出一分力。「例如提升市民對健康資訊的接收能力,可循令健康資訊更易理解入手。現時的單張內容艱深,我們希望所有健康資訊都能內容精簡,程度亦能低至小學四年級學生亦能理解。個別手機程式的資訊亦很多,很難一次掌握,所以我們鼓勵以簡短訊息,多次灌輸,令受眾容易接收。當然理想的資訊接收環境,例如醫護人員願意解答提問,亦非常重要。」

高教育程度未必高素養

她舉例,自己有一位工程師朋友,教育程度雖高,但求診時仍完全不明白醫生的說話內容。「醫生不會解釋,他詢問時,醫生亦不想深入解釋,以致接收到的訊息相當難去明白,亦無法以常識作決定。故高教育程度亦未必與高健康素養掛勾,有時還要家人、周遭環境、社交圈子配合才能成事。」

她指出,美國提倡的「健康三問」(Ask me 3TM)¹⁰, (Institute for Healthcare Improvement, 2019)

建議病人每次求診,應向醫生詢問以下三條問題:

1) 我出現甚麼問題?

2) 要處理此問題,我應怎麼辦?

3) 為什麼這樣做對我很重要?

問題有助患者掌握自己的病情,未嘗不是解決周遭環境未能配合的方法。

健康素養應從小培養

她表示,港人對藥物的知情權向來不太重視,反觀外國病人卻清楚了解自己所服用藥物的詳情,這或與公眾教育不足有關。「健康素養要從小培養,就如用藥知識應該在小學、中學便著手提升,不應該患病時才來教育。正如有關吸煙的公眾教育做得好,現時市民對一手、二手及三手煙的禍害都有普遍認識,這對維持健康絕對有正面作用。」

香港理工大學老年護理研究中心 中心於2012年成立,四大研究主題為:

♦ 體弱

♦ 症狀管理

♦ 健康素養和老年護理科技

♦ 認知障礙 使命包括:

♦ 發展/建立有關老年護理的知識,以影響相關政策,促進護理實踐和教育。

♦ 應用研究知識,提高臨床醫護人員運用科研證據的能力。

♦ 促進業界與學術界夥伴合作,提升老年護理及臨床實踐。

▲ 老年護理研究中心模擬實境的護理設施,可實踐醫護教育,成就護理專業人才的培訓。

▲ 梁綺雯博士指,健康素養是內在潛力,能影響用者的外在行為。

