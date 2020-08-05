【逃避上學】被父母過分保護的孩子　醫生媽媽：建立不了真正的自信

▲ 圖片來源：istock

疫情又再一次轉差，開始放鬆了的生活模式又再一次收緊起來，成長可也是一樣，可以在同一個問題裏翻來覆去，跳不出來。

孩子逐漸長大，要面對的問題不少，學業是其中重要一環。有男生因在香港讀書不如意，壓力又大，一心想轉個環境；聽說外國讀書壓力小，校園生活多姿多采，老師態度開放、愛鼓勵、也接納不同類型的孩子，所以就主動要求到海外升學。

可是，在外地的學習並不如意，一個人在寄宿學校，發現要融入同學的圈子實不容易，且遇到欺凌，結果適應不來返港，自信心一下子就崩塌了，很難再建立起來，還要面對別人的眼光和很多實際的困難。

細心了解才能多明白孩子的恐懼，包括害怕被取笑、或再失敗時不能面對自己。恐懼的核心是「失去」，孩子最怕失去的，包括是父母的讚賞、朋友的接納、師長的肯定，並「我是誰」的身份認同等。

面對學業時，很多學生怕自己能力不夠、達不到要求的分數、比不上別人、滿足不了父母老師的期望。學校是社會的縮影，要在權威和制度下好好表現自己，講求的不僅是能力，還要有勇氣去面對不同壓力。面對不了的會選擇逃避，而逃避上學也是近年常見的學童問題。

被父母過分保護、不斷遷就的孩子，建立不了真正的自信，因面對困難時，他們心底裏總會懷疑自己是否真有能力。相反，在極之嚴苛的環境下長大、學習只能唯命是從、彷彿不能有自由意志的孩子，則常恐懼犯錯和不被接納，會懷疑自己的價值。取中庸之道，且多引導孩子在怕失去的地方建立正面的經驗，至為上策。

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