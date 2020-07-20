【新冠肺炎】8月初疫情未受控或需實施居家令　袁國勇：冬天下一波疫情會更嚴峻

▲ 袁國勇指，果7至14日後至8月初，確診個案數字仍呈幾何級數上升，應該實施居家令。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情爆發第三波，本港昨日（19日）新增108宗確診個案，創單日新高。港府抗疫專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇指，市民現時失去抗疫恐慌心理，開始增加社交活動及少了戴口罩，確診個案上升是當然。他坦言，如果7至14日後至8月初，確診個案數字仍呈幾何級數上升，應該實施居家令。

袁國勇今（20日）早在電台節目表示，港人在2至3月是打勝一場仗，但至近日市民開始輕敵，故令疫情再爆發。他又說，10%人完全無視防疫措施，但亦有10%人則沒有病徵去排隊領取深喉唾液樣本瓶，比之前更恐慌，形容今次情況與上次不同，

宜家有一部分完全唔理（防疫措施），另一部分仲驚咗，可能有5成人係理性，希望大家今次抗疫不是再靠驚恐指數，而是靠理性科學角度睇清。

他又指，雖然目前仍未將疫情控制，但認為一個很好的演習，根據1918年西班牙流感經驗，到了冬天的下一波疫情會更嚴峻，如果市民今次理性明白如何防疫，即使面對冬天最大的考驗，亦不會再失手。他說：

打贏一次，再輸返，然後再打返贏，跟住知道點樣打，然後再打落去，呢個好緊要，呢個係2、3年嘅仗。

袁國勇又同意政府再收緊防疫措施，又認為要做好邊境管理及防止內部擴散的風險，又坦言如果7至14日後確診個案數字仍呈幾何級數上升，應該實施居家令。 他強調，在疫苗面世前，市民必須戴好口罩、不要外出用餐、做好手部衞生，

唔好再出去咩卡拉OK、飲嘢啦。

對於慈雲山出現大批確診個案，他建議當局可在該區擺街站派發深喉唾液樣本瓶，供有需要居民取用，全港街市亦應提供消毒搓手液。

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記者：陳子謙