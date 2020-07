【刪帖風波】容祖兒轉發確診群組影片疑「贈慶」　Joey秒速刪帖：免被錯誤解讀

▲ 轉發慶回歸群組影片疑「贈慶」,容祖兒秒速刪帖:「免被錯誤解讀。」

新冠肺炎疫情再度爆發,於前日衞生防護中心在記者會中公佈,月初在旺角舉行的「慶回歸創輝煌歌舞晚會」上,至少有4人確診,爆出「慶回歸群組」。歌手容祖兒在其限時動態上貼出晚會上的歌舞片段,被質疑向確診人士「贈慶」。祖兒秒速刪帖並隨即發文解釋。

衞生防護中心於前日宣佈,暫時有至少4名「慶回歸群組」人士確診。該宴會於本月9日在旺角雅蘭中心稻香酒家內舉行。

據悉是「中華輝煌會」在上址舉行「慶回歸創輝煌歌舞晚會」,爆出確診消息後,網上流傳多段晚宴內賓客未有戴口罩載歌載舞的片段。

其中一段見一名中年女士在台上非常投入地唱著容祖兒的快歌《隆重登場》,原唱者祖兒把影片截下圖片,發放到她的instagram限時動態上,除了配上數個跳舞的圖案,還配字寫道:「Everybody one two three four」,接著秒速刪貼。

祖兒被指向確診人士「贈慶」。

祖兒快速刪帖

不過刪帖速度再快仍難逃被網民截圖,網民熱烈地討論祖兒的帖文,有人指由於當日晚宴中有四位賓客確診,質疑祖兒的「one two three four」是在數確診人士數目、向他們「贈慶」。

昨晚(7月19日)祖兒在其限時動態再次發帖,解釋秒刪帖文的原因:

真的是一場誤會,只因有朋友發來一段小片段說有位女士在宴會上唱我的歌,我看了覺得這位女士很投入很有正能量很開心,於是便截圖發了帖替她數拍子而已,但卻被冠以不同解讀真的無奈,因此把貼(帖)子刪除免得繼續被錯誤解讀,更衷心祝福染疫者早日痊癒,大家高度戒備保持健康。

不過祖兒發帖後仍難釋除網民猜疑,是次風波未知要多久才能平息。

