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【刪帖風波】容祖兒轉發確診群組影片疑「贈慶」　Joey秒速刪帖：免被錯誤解讀

娛樂 11:32 2020/07/20

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

轉發慶回歸群組影片疑「贈慶」，容祖兒秒速刪帖：「免被錯誤解讀。」

新冠肺炎疫情再度爆發，於前日衞生防護中心在記者會中公佈，月初在旺角舉行的「慶回歸創輝煌歌舞晚會」上，至少有4人確診，爆出「慶回歸群組」。歌手容祖兒在其限時動態上貼出晚會上的歌舞片段，被質疑向確診人士「贈慶」。祖兒秒速刪帖並隨即發文解釋。

衞生防護中心於前日宣佈，暫時有至少4名「慶回歸群組」人士確診。該宴會於本月9日在旺角雅蘭中心稻香酒家內舉行。

據悉是「中華輝煌會」在上址舉行「慶回歸創輝煌歌舞晚會」，爆出確診消息後，網上流傳多段晚宴內賓客未有戴口罩載歌載舞的片段。

其中一段見一名中年女士在台上非常投入地唱著容祖兒的快歌《隆重登場》，原唱者祖兒把影片截下圖片，發放到她的instagram限時動態上，除了配上數個跳舞的圖案，還配字寫道：「Everybody one two three four」，接著秒速刪貼。

【明星減肥】梁漢文挑戰十日食肉減肥法　靠容祖兒推介餐單減磅有意外收穫【有片】

祖兒被指向確診人士「贈慶」。（instagram圖片）

【天后送暖】容祖兒親送萬個口罩贈公屋長者　Joey預告開騷籌款助基層

祖兒快速刪帖

不過刪帖速度再快仍難逃被網民截圖，網民熱烈地討論祖兒的帖文，有人指由於當日晚宴中有四位賓客確診，質疑祖兒的「one two three four」是在數確診人士數目、向他們「贈慶」。

昨晚（7月19日）祖兒在其限時動態再次發帖，解釋秒刪帖文的原因：

真的是一場誤會，只因有朋友發來一段小片段說有位女士在宴會上唱我的歌，我看了覺得這位女士很投入很有正能量很開心，於是便截圖發了帖替她數拍子而已，但卻被冠以不同解讀真的無奈，因此把貼（帖）子刪除免得繼續被錯誤解讀，更衷心祝福染疫者早日痊癒，大家高度戒備保持健康。

不過祖兒發帖後仍難釋除網民猜疑，是次風波未知要多久才能平息。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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