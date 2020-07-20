【新冠肺炎】疫情未見頂宜社交戒嚴　何栢良：否則群組會「火燒連環船」般爆發

▲ 港大感染及傳染病中心總監何栢良呼籲市民要社交戒嚴。

本港新冠肺炎疫情嚴峻，昨新增逾百宗確診個案。港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，現時情況令人擔心，料一星期內會用完50多張深切治療部特別病床；呼籲市民要社交戒嚴，除必須活動外應留在家中。

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何栢良今（20日）早於電台節目中表示，現時情況令人擔心，現時住院人數已有600人，因病床供應緊張，有可能會再現3月部分確診患者需於家中等候送院的情況，且醫管局公立醫院的深切治療部特別病床只有50多張，根據現時疫情走勢，料一星期內會用完。他表示，現時疫情的形勢不是市民想像中那麼簡單，形容是「心情沉重」。

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對於港府昨宣布將強制市民於室內公共場所必須佩戴口罩。何栢良表示，除了在室內的情況有染疫風險外，戶外的風險更甚，如部分外傭會於星期六、日的假期，在戶外聚集，更會除下口罩進食、唱歌、跳舞等。他稱明白港府在實行防疫揩施時需考慮經濟情況，但一些對經濟無影響的措施應即時做，如規定市民外出必須佩戴口罩。

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他指出，最近的確診個案中，超過4成的本地個案來自黃大仙區，呼籲該區長者盡量不要外出：

不夠口罩就不要外出，要出門就必須戴口罩！而住在東九龍、黃大仙一些已上年紀的長者就盡量不要外出，讓一些較年輕的子女幫忙買菜，因為街市較高危，逛完街市後或已經中招。

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昨日新增逾百宗確診個案，他同意「疫情仍未見頂」，警告「群組會火燒連環船咁爆發」，且過去數天愈來愈多餐廳有傳播，有部分人因參與大型「慶回歸」活動而染疫，相信或再會出現家中傳播，並預料源頭不明個案會增加。

他指，如今日的確診數宗亦是過百宗，檢疫中心一定會「爆曬」，呼籲市民要社交戒嚴，除必須活動如工作、買餸等外其他時間一律留在家中：

如果你現在不幫香港，一星期後你會後悔，因為醫療系統會好大壓力，除確診者外的其他病人都會有影響，亦會增加醫院院內感染的風險。

他表示對香港人有信心，因香港人於三月疫情很嚴峻的時候都「做得很好」：



社交戒嚴現在要馬上開始做，我對香港人有信心！做好啲俾政府睇！唔好俾政府睇死你啦！

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記者：郭詩詩