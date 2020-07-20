【娛圈好家姐】馮盈盈願意交流放榜經驗助DSE考生　FYY為照顧弟弟入港大修營養學

▲ 馮盈盈以過來人身份鼓勵今屆DSE考生。

今屆DES考生於疫情中考試，港姐馮盈盈（FYY）發帖文勉勵考生。馮盈盈表示很佩服今屆的DSE考生，因為能於疫情的壓力下完成考試。

DSE過來人馮盈盈又表示，會陪伴考生渡過難關，並樂意分享自己當年放榜的經歷。

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▲ 馮盈盈貼出畢業相。（馮盈盈IG圖片）

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畢業於港大食品及營養學系的馮盈盈以過來人身份鼓勵今屆DSE考生，她貼出畢業照，並寫道：

鑑於近日疫情更趨嚴峻

為安全起見

昨日我也接受了病毒檢測

收到結果是陰性 我也放心了

但在等待結果的時間中

心情十分忐忑

我想 等待放榜的DSE同學應該也是同樣憂心

特別因受疫情和停課影響

今屆考試有太多不確定性和不穩定性

由考試日期一改再改

到放榜形式可能改成歷史上首次網上發放成績

同學更加會感到緊張和困惑

覺得很難預測成績 前路茫茫

「路漫漫其修遠兮，吾將上下而求索」

前面路途雖然漫長 但透過不懈追求和探索

終能求得真理和成功

老土都要講 公開試只是悠悠人生中一個章節

我真心佩服 同學們能順利完成今年DSE考試

這已是一個值得自豪的壯舉

在疫情的威脅下

一邊擔心自己的人身安全

一邊專心應試

還要克服所有惶恐不安

無論最後成績如何 同學們都已驕傲地通過人生其中一個最難忘的考試

剩下就不用再擔憂

如果你們有任何升學問題和疑難

當然要諮詢升學顧問和專家

我也樂意分享自己當年DSE放榜經驗和心得

加油😊我會陪著你們💪🏻

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▲ 馮盈盈很佩服今屆DSE考生。（馮盈盈IG圖片）

馮盈盈為弟弟修營養學

有「娛圈好家姐」之稱的馮盈盈為香港大學畢業生，修讀食物及營養學系的她以二級榮譽乙等成績畢業。

FYY曾於訪問中提及選修食物及營養學是為了比她小4歲、患有慢性腎炎的弟弟，他情況嚴重時只能吃清菜及白烚肉，且長期不能外出用膳。

因此，馮盈盈的弟弟須嚴格控制飲食，不能吃含高鹽、高糖、高鈉的食物，而FYY也立志入讀營養學系，終成為了註冊營養師，料理弟弟及家人飲食。

隨着醫學進步，現時FYY的弟弟可靠生物製劑，在飲食上節制不用那麼嚴。