【天妒英才】三浦春馬被指19歲已想引退回鄉務農　 疑因母親阻息影兼情傷致酗酒輕生

▲ 連日來，外界對於日本男星三浦春馬輕生原因，各有說法。

日本30歲男星三浦春馬，於7月18日被發現在東京寓所上吊輕生，送醫後宣告不治，終年僅30歲，震驚演藝圈。

連日來外界對於三浦春馬輕生原因，有指由於他曾幫出軌男星東出昌大說話，慘遭網路欺凌；也有指三浦春馬早於2年前就開始酗酒，估計跟他與女友菅原小春分手，以及跟母親關係變差有關。

三浦春馬在4歲已加入兒童劇團，7歲入行做童星演NHK劇集《亞久裏》出道。2006年，參演電影《那年夏天的第一次》，同年演出《14歲的媽媽》飾演女主角的戀人，漸受注目。

2007年，17歲的他藉《戀空》和新垣結衣一起獲得了日本電影學院獎新人獎。據悉，三浦春馬的演藝工作全由母親一手安排。

《進擊的巨人》男星三浦春馬自殺身亡 家中上吊終年30歲

▲ 三浦春馬童星出身，他16歲時在《14歲的媽媽》演女主角男友而大受注目。（網上圖片）

傳三浦春馬早想引退

根據日本媒體《體育日本》報導，拍攝《戀空》爆紅後，三浦春馬非常忙碌，接續主演《草食系高校武士》、《血色星期一》，工作量太大令他吃不消。因此早在19歲時，他已萌生引退之念。

三浦春馬當時向友人訴苦說記不得台詞，想要逃跑，想回到故鄉茨城縣務農，過最單純的生活。但其母親不答應，強力說服他繼續演戲，令母子關係起變化；另外，三浦春馬作為家中獨子，一直是家中經濟支柱，令他大受壓力。

▲ 三浦春馬曾經為宣傳其扮女裝演的百老匯音樂劇《Kinky Boots》上菅原小春的節目上宣傳。（網上圖片）

此外，三浦春馬跟知名女舞蹈員菅原小春2017年11月鬧分手，也是令他常借酒消愁的原因之一。

比三浦春馬年輕兩年的菅原小春菅曾擔任過Rihanna、安室奈美惠及米津玄師的伴舞，近幾年也幫不少韓國藝人像是少女時代等編舞。二人大概2016年開始拍拖，這段情是三浦春馬近年較公開的一段關係。