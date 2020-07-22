【《幻愛》現實版】患思覺失調表白被拒不敢愛人　90後女生醒悟：患病不是一種罪

▲ 患思覺失調、遭拒愛的綠茶認為，這份經歷不能判定自己的價值，但人的價值也不應該因病而被貶低。

最近上映的電影《幻愛》，談及思覺失調患者在愛情路上的憂慮。其實愛人與被愛，本是與生俱來的權利，無論是甚麼身分，有甚麼經歷，其實都值得被愛。

7年前，綠茶（化名）剛升大學，因唸的不是心儀學科，跟不上學業進度。那時又踏入社會做第一份暑期工，在職場上處處碰壁，種種轉變讓她難以適應。「那時與同事零交流，因為我本身就喜歡自己一個人，覺得沒問題。但原來其他同事都覺得我有問題。工時又好長、常常加班，連生日都沒有回家慶祝，令我好難過，積壓下來的壓力好大。」

▲ 90後的綠茶，因家庭、工作和學業多重壓力，7年前確診思覺失調。（李榆佳）

多方壓力致出現幻聽 「唔鍾意喊因為代表唔堅強」

朋友不多、喜歡獨處、不擅交流，即使負面情緒爆煲，綠茶不會找人傾訴，有心事就寫日記。「從小至大我都不喜歡哭，因為覺得哭代表不堅強，也解決不了問題。」

因為話不多、形象硬淨，有人認為綠茶是個獨斷獨行、好有自己一套的「型女」，但她反駁：「其實我內心有時都會覺得好孤單，但覺得沒所謂，因為其他人都不會接觸，或了解自己。」

半年間，疾病的種子漸漸萌芽。綠茶在家會自言自語，試過幾天不洗澡、不進食，精神狀態迷迷糊糊，更出現幻聽。

開始覺得好不開心，生活沒有動力，對世界絕望，不想繼續生存。 躺在沙發上，有好多聲音圍繞住我。那些聲音都是批評，也威脅有人會傷害自己。我連遺書都寫好了，打算去跳海。

幸而家人及時發覺她的異樣，送她到急症室。其後住院一個月，確診思覺失調。

絕不提起病人身份 「要自己攬住個病過世」

住院期間像「避世」，遠離生活壓力的源頭，綠茶翻閱書本、小冊子，嘗試增加對病症的理解，情況漸漸改善。「思覺失調病發時好混亂，但醒來後都是普通人一個。」出院後，綠茶決定先休學一會，嘗試工作，慢慢適應。

病情可靠藥物控制，但精神病患者這個標籤的負擔，卻沉重得無從卸下。怕別人不接納、會歧視，身邊也沒有同路人。

那時是缺乏教育，電視還在播病患者會斬人的年代。患了這個病，我該如何生活下去？我應否拍拖，與人建立更親密的關係？跟朋友說完他會否不喜歡我、離開我？

原本已與社會脫軌，像座漂泊的孤島，即使成為康復者，綠茶仍無法與社會重新連結。病人標籤把她推得更遠，孤獨感比以前更強。

這個病跟住我一世，我要自己攬住它過世。曾認為不會結婚生小朋友，因為會遺傳，也覺得不會有異性會被我吸引，喜歡自己。

永遠對他人保持一份戒心、無法坦誠，新朋友見綠茶嗜睡，也會笑說她懶，是「廢青」。服藥都有副作用，精神差時綠茶便躲在一旁休息。「我見工都不會提及患病，因為怕連工都無得做。」

▲ 電影《幻愛》的主角阿樂，在面對病歷、追求愛情之間也曾感到不安和缺乏信心。（《幻愛》劇照）

表白道出病史 被拒愛致復發

直至去年喜歡上一個男生，綠茶才意識到不能再逃避。「這個病綁住我自己，我最希望的就是另一半都可以分享這份經歷，認同我的感受。如果不說的話，是對對方不公平。」

暗戀半年，掙扎應否表白、坦誠病史，內心不斷拉鋸。「好怕對方不接受自己。他是同事，如果說了，他告訴其他人，我會否連工作都失去？」表白不單需要勇氣，更要將埋藏在心底許久的秘密道出，是很大的挑戰。因為，這將是第一個知道她病史的外人。

綠茶本着給自己一個機會，放手一博的心表白，可惜最後都被拒絕。原本已相當脆弱的心靈再承受重擊，以致復發。

覺得是因為我患病，他認為我不好而拒絕。因為病症拒絕我，不是他的錯，是我的問題。都是自己不好，患這個病令我的人生變成這樣。

對象讚勇敢反而更傷心 「這不是讚美」

憶起最心痛的一句，是對方讚自己勇敢。「他說我是一個好勇敢的女生，他可能覺得這句是鼓勵，但我並不是一個勇敢的人，不然也不會拖了這麼久，這對我而言不是讚美。」

被拒絕之後，綠茶每日都哭，失眠長達半個月，每日都要服安眠藥。「每晚只睡3小時，精神超差，好辛苦。」隨後更發現，有時走着走着都會聽到他的聲音。

跑跑下步，都會聽到他叫我，太累就會這樣。最差的那個星期，我走到哪都聽到他在說話，也會跟他聊天，其實是在自言自語。

幻聽源於對對方的回憶，不斷反覆出現，其後綠茶停工兩星期休息，服藥治療。

▲ 出院後綠茶曾擔任圖書館職員，與人溝通、相處對她而言十分吃力。（iStock圖片）

重新認識愛的意義 標籤部分源於自己

在綠茶眼中，為生存而生存，總比為愛她、她愛的人生存來得更易。因為病症，她對愛沒有信心，也不相信自己擁有愛人、被愛的權利。

綠茶說：「為生存而生存容易得多，進食就可以生存，工作就有錢買東西吃。若要追求愛，這好抽象，也需要好多努力，我覺得好難。即使有人說喜歡自己也好，都會懷疑究竟他是否有目的，覺得我有錢？或只想隨便找個女生？」

不過，因為這次表白，綠茶終於突破了心理關口，向身邊大部分朋友公開病歷。朋友們反應有些好平淡，說：『睇唔出喎』、『原來你這些年過得這麼辛苦，有需要可以找我。』、『我們一起努力吧』。這些窩心、不介懷的反應感染了綠茶，改變了她對愛的看法。

原來不他們只關注於我個病，也關注我個人，在這幾年間，我或許已經做得好好，有些價值，大家不會因為我的病而不理我。我發現原來因為害怕，反而我自己標籤了自己。

▲ 綠茶發現，病症並不會改變外界對自己的愛，即使患病，她也有值得別人愛的地方。（李榆佳攝）

不再是座孤島

曾不相信愛，也不覺得自己會擁有幸福。經歷過後，綠茶發現愛、幸福，其實可以簡單得只是一種與人的交流。以前即使身處鬧市，也總覺得自己被孤立、被邊緣化，現在開始感受到與人的連繫，這種充實感就是幸福。

這個病是份要帶住一世的經歷，我知道甩不掉它。雖然它帶給我許多痛苦，但同時也有很多回憶、經歷使我成長。 我不會說感恩有這個病，但我知道患病並非有錯，也不是一種罪，只不過是病了而已。

面對愛情，她走出了困局，並保持開放的心態，她指無人喜歡醜陋，但病症本身並不醜陋。

她說：「人始終喜歡漂亮的事物，但精神病只是一個病、是不幸，不是缺陷。這份經歷不能判定自己的價值，人的價值也不應該因病而被貶低，或否定；如果有人喜歡我，那就大膽些，看他能否接受我的病歷。不接受的話頂多傷心多次，但不會再病發了。」

記者：吳霆俊