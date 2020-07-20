【病毒傳播】被蚊咬會否感染新冠病毒？美國研究3種常見蚊結果出爐

▲ 被蚊咬會否感染新冠病毒？

新冠肺炎疫情持續，加上夏天蚊患嚴重，不禁令人擔心新冠肺炎會否經蚊子傳播及感染。對此，美國研究首次透過實驗數據證實，新冠病毒不會藉著蚊子傳播給人類。

較早前，世界衛生組織WHO及中國傳染病學專家鐘南山均曾表示，目前沒有證據顯示蚊子可傳播新冠病毒，但該說法一直沒有確切研究數據支持。對此，美國堪薩斯州立大學生物安全研究所進行了針對實驗研究，對3種常見且廣泛分佈的蚊，包括埃及斑蚊、白線斑蚊和家蚊進行「胸腔接種」。

研究團隊在蚊子接種病毒後的2小時收集樣本，證實新冠病毒可有效傳播給蚊子。不過，蚊子接種24小時後，所有時間段收集的277個樣本都檢測不到新冠病毒，病毒傳染力迅速喪失。故此，研究人員得出給論，病毒無法在蚊子中複製，所以不會成為傳播媒介。

即使在極端的情況下，新冠病毒也無法在蚊內複製，所以就算吸了帶有病毒的血，也無法將病毒傳播給人類。

研究結果已刊於《Scientific Reports》。

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責任編輯：楊宛茜