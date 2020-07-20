涉獲DSE試題被囚14月　補習名師蕭源准保釋候上訴

▲ 補習名師蕭源。（經濟日報資料圖片）

中文補習名師蕭源涉於中學文憑試（DSE）中串謀兩名主考員，取得兩屆口試試題等，蕭源早前被裁定串謀公職人員行為失當罪罪成，於今年5月被判監14個月。蕭今（20日）向高等法院申請保釋等候上訴，於控方不反對下，蕭獲批准以10萬元現金保釋外出，期間不准離港，每周須到警署報到1次。

申請人蕭志勇（又名蕭源，42歲），早前於裁判法院就兩項串謀公職人員行為失當罪被判監14個月。

同案其餘兩名被告張國權（43歲）及吳宏樑（43歲），案發時為主考員，各被裁定1項串謀公職人員行為失當罪罪成，張被判監8個月，吳則被判監5個月，緩刑2年。控罪指張及吳，分別向蕭披露中文文憑試2016年的口試試題及2017年的口試評分準則。

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記者：林育慧