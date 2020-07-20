【新冠肺炎】本港爆發第三波疫情　一文睇清確診或疑似個案居住大廈+光顧食肆+行蹤

本港第三波疫情嚴峻，昨日（19日）新增108宗確診個案，83宗屬本地感染，25宗輸入個案。在本地感染中有35宗與之前的確診個案有關連，大部分為家人，涉打麻雀活動，乒乓球群組等。

衛生防護中心昨晚更新確診者行蹤資料，再多14間餐廳被列入其中，當中有一半都位於屯門區：

華都花園E-Mo Korean Restaurant、屯門時代廣場板長壽司、屯門市廣場牛一、屯門市廣場太平洋咖啡、華都商場 轉角、華都商場雲南小鍋米線、屯門市廣場稻成小館及V-city八月花

其餘名單為：

彌敦道198-500號紅茶冰室、砵蘭街177至181號佳記餐廳、胡社生行御滿屋日本料理、黃大仙竹園商場McDonalds、青衣城1期茶木及美孚新邨四期京都會酒樓

詳細確診或疑似個案居住過的住宅大廈名單如下：

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣