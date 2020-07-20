【鼻敏感】天灸VS針灸大不同　浸大中醫：針灸改善打噴嚏＋鼻塞效果較好

▲ 天灸及針灸有什麼分別？（圖片來源：iStock）

鼻敏感人士或會透過天灸或針灸改善鼻敏感情況，可是，兩者有什麼分別？不同鼻敏感症狀應配合哪個治療方法？香港浸會大學賽馬會中醫疾病預防與健康管理中心分享天灸和針灸的特色。

天灸

天灸，又稱發泡灸、藥物灸，是在中醫傳統灸法基礎上發展起來的一種治療方法。由於它是通過藥物貼敷穴位，刺激皮膚產生潮熱、發熱感，或起水泡，從而達到類似灸法的治療作用，故稱為天灸。近年來天灸已被廣泛應用於治療各類寒性、虛寒性疾病，並取得了良好的效果。

鼻敏感發病，主要由於肺脾腎氣虛引發，證候以虛寒為多，應用天灸療法可以起到溫通經絡、驅寒止涕的效果，故對多數鼻敏感有一定的輔助治療作用。

天灸治療鼻敏感的效果是一個緩慢的過程，一般應在冬季三九、夏季三伏天各做3次，連續3年為1個療程。對於鼻敏感常年發作，症狀比較嚴重的患者，在應用天灸的同時，最好能夠配合中醫藥辨證治療，以達到相輔相成，標本兼治，提高療效的目的。

針灸

針灸是針刺與灸法的合稱。針灸療法是在辨證的基礎上，根據病症的寒熱虛實，選擇特定的穴位，通過針刺或艾灸，達到補虛瀉實、調理臟腑、疏通經絡、通竅止涕的效果。

針灸用於治療鼻敏感有調補臟腑、疏通經絡、緩解鼻塞、減緩發作等作用，尤其是對於打噴嚏、鼻塞效果較好。

選用穴位一般根據鼻敏感患者的證候不同，採用辨證選穴的原則進行取穴。常用穴位如迎香、印堂、百會、足三里、肺俞、脾俞、腎俞等，並根據病症的不同選擇針刺或艾灸加以治療。

內容節錄自《防治慢病 ‧ 鼻敏感》，獲香港浸會大學賽馬會中醫疾病預防與健康管理中心授權轉載。

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責任編緝：羅嘉欣