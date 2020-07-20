【惡頂奶奶】奶奶任BB玩火機亂餵食不認錯　媽媽崩潰：食安眠藥才能睡

▲ 奶奶任由BB玩火機、亂餵食，令媽媽很崩潰。

所謂「相見好，同住難」，加上教養小朋友問題，婆媳之間往往會造成更嚴重衝突。有媽媽就在社交網站投稿，指奶奶經常讓孩子玩火機，甚至胡亂給孩子食物，令孩子患腸胃炎、敏感發燒等，而丈夫卻是個「媽寶」，一味維護奶奶，令媽媽非常崩潰。

有媽媽在facebook專頁「生仔要考牌」投稿，她表示，奶奶經常投訴不讓她見孫兒，但媽媽卻指出，每次奶奶見完兒子，兒子都會拿著火機玩。

奶奶胡亂向BB餵食

媽媽早向奶奶說明，1歲前不要給有味的東西給小朋友吃，但奶奶卻不聽，令孩子未夠1歲已因腸胃炎、敏感發燒、出紅疹而入院，最後反被奶奶責怪。

她又形容，丈夫是個「媽寶」，不肯搬出去住，又不幫她忙，甚至丈夫欠債也被奶奶責怪是她的錯，

奶奶日日都周圍同人講我點衰點衰，日日要睇佢哋面色做人。我真係辛苦到要食安眠藥先瞓到，到底要點做先可以離開依個家？

她揚言，如再被丈夫兩母子逼迫，她就會帶小朋友離開世界。網民紛紛留言安慰，著她不要做傻事，建議找社工幫忙，最多帶小朋友搬走，「離婚已經能解決問題，唔駛離開世界」、「只要你想到小朋友喺你命根，你就會無論幾辛苦都咬緊牙關支持過去」。

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責任編輯：王明芳