【新冠肺炎】《刑偵日記》游嘉欣曾跟施匡翹接觸　同劇王浩信黃智雯須接受檢測

▲ 《刑偵日記》多位演員都需進行快速測試。

24歲女歌手施匡翹上周六確診染上新冠肺炎（COVID-19），成為首位確診的香港藝人！而她與經理人Apple姐（劉麗萍）、宣傳人員佳哥以及Apple姐男友麥德羅亦已確診，因施匡翹過去兩周到TVB多次，多位藝員曾跟她有過接觸者都即進行快速測試。

日前確診新冠肺炎的施匡翹，現時跟經理人Apple及宣傳人員阿佳在隔離病房接受治療中。

施匡翹確診後不足一日，因她曾過去兩周曾到TVB節目宣傳，現時TVB已經在電視城進行大規模消毒清潔，以及安排緊密接觸者接受新冠病毒檢測。

另，因藝人遊嘉欣曾跟施匡翹有接觸，遊嘉欣因正拍新劇《刑偵日記》，她跟同劇戴祖儀、黃子桐有對手戲，故《刑偵日記》亦暫時停工。

▲ 游嘉欣在社交平台報平安。(取自fadcecbook）

監製關樹明向傳媒表示，劇中演員姜皓文、王浩信，袁偉豪和黃智雯等演員，已作新冠肺炎快速測試，幸結果全為陰性。

游嘉欣在facebook留言，稱：「多謝各位關心，得知消息後已經即時去做測試，剛剛收到醫院電話，結果呈陰性！感恩，出呢個post希望令大家冇咁擔心，稍後會取得書面聲明報告

，健康真係得來不易，之後都會繼續保持警惕。會繼續在家隔離，保障自己保障他，大家都一定要小心！」