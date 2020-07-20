【新冠肺炎】公務員今起在家工作　工會批港府實施在家工作「慢半拍」

▲ 港府宣布公務員今日（20日）起在家工作。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情現第三波爆發，港府昨日（19日）宣布公務員今日（20日）起在家工作。公務員工會聯合會總幹事梁籌庭透露今日仍有約三分二在室內工作的公務員須回辦公室上班，批評政府「後知後覺」，實施在家工作是「慢半拍」。

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本港昨日新增108宗確診個案，特首林鄭月娥即於記者會上宣布公務員今日起可在家工作。梁籌庭今早接受電台訪問時指，早前已有不少公務員確診，惟當局並無安排相關人員在家工作，至近日疫情嚴峻，政府才正式宣布實行在家工作，批評政府是後知後覺，推行在家工作「慢半拍」，且欠清晰指引。

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他指，各部門均細分不同組別，且工作方式及安排不一，主管需時協調及安排在家工作的細節，「唔係一個命令可以即時做到（在家工作）」，更指今日仍有約三分二在室內工作的公務員須回辦公室上班。

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責任編輯：郭詩詩