【新冠肺炎】口罩拉至下巴染疫風險大增　大馬官方籲正確除口罩防止染疫

▲ 馬來西亞官方呼籲正確除口罩的方式。

本港新冠肺炎爆發第三波疫情，特首林鄭月娥表示，將立法強制所有市民於室內公共場所必須佩戴口罩。消息指，行政會議將於周三（22日）召開特別會議拍板，有關措施之後便能生效落實。佩戴口罩是防疫必要措施，但口罩佩戴方式錯誤，卻恐怕會增加染疫風險。馬來西亞衞生總督諾希山近日在社交網絡分享一張照片顯示，將口罩拉至下巴，有機會令外來病菌及病毒入侵口鼻，呼籲民眾一定要正確佩戴及除下口罩。

▲ 馬來西亞衞生總督諾希山近日在Twitter上載照片，提醒民眾正確除戴口罩。（圖片來源：諾希山twitter）

馬來西亞衞生總督諾希山（Noor Hisham Abdullah）近日在Twitter上載一張照片，相中有人形圖象，配上文字標示，當進食時把戴著的口罩拉至下巴，再將口罩重新拉上，過程中會令口罩內部受污染，繼而有機會將病毒及病菌帶入口鼻，故此不建議人們把口罩拉至下巴。諾希山另配上文字：

要麼正確佩戴口罩，要麼把口罩完全除下。

帖文其後亦獲當地衞生部Twitter轉發，呼籲民眾不要將口罩拉下，以免接觸到外露部位。對於正確佩戴及除下口罩方式，本港衞生署亦有以下建議：

佩戴口罩

選擇合適尺碼的口罩，佩戴時，口罩有金屬條的一方朝上，有顏色一面向外。當口罩兩面顏面相同，應把「風琴位」朝外拉下。

如是掛耳式口罩，應將橡筋繞在雙耳上，或將口罩綁帶固定在頭頂和頸後，再將口罩的金屬條沿著鼻樑兩側按緊，向下拉開口罩，確保口罩完全覆蓋口、鼻和下顎。

戴口罩時

戴上口罩後，不可觸摸口罩表層。如果必須觸摸口罩時，前後均必須徹底洗手。

卸除口罩

如果是佩戴綁帶式口罩，先解開頸後的綁帶，再解開頭頂綁帶。除口罩時不應觸摸口罩表層，應只手持橡筋或綁帶部分。而帶眼鏡人士需要特別留意，應把橡筋從耳朵往下卸除，避免橡筋圈套在眼鏡臂上。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【TOPick【食用安全手冊】電子書直接下載鏈結】

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http//bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http//bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣