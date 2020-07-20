【日本新事】70年舊浴場化身藝術展區　東京「藝術錢湯+cafe宮之湯」開業

▲ 東京70年的舊浴場活化身藝術展場「藝術錢湯 + cafe 宮之湯」，老餅還魂而藝力四射。（相片來源︰Twitter)

日本人對舊物珍惜有道，往往懂得活化而成為新景點。東京的「錢湯」（公眾浴場）眾多，也有特定的一群愛好者，唯日本漸趨高齡化，錢湯結業者亦的不在少數。在東京充滿懷舊風情的根津區，有一座屋齡70年的公共澡堂廢棄已久，在一群東京大學的學生重整後，登時藝力十足。待日本開關後，不妨去朝聖這庶民藝術點。

▲ 東京「藝術錢湯 + cafe 宮之湯」充滿昭和的懷舊味。(相片來源︰官網)

這間名為「藝術錢湯 + cafe 宮之湯」原來是一座創立於昭和26年(1951年)的浴場，二戰後，由於許多住宅沒有洗澡設備，澡堂文化開始蓬勃發展，而這裏的一磚一瓦以至高聳的柱子，均用牛車運送而來搭建。此浴場共為社區服務了70年，於2007年休業，後來一群新銳藝術家在澡堂附近舉辦「HiTaKiBa」活動時，方發現浴場保留完整，甚具活化的條件。

▲ 東京「藝術錢湯 + cafe 宮之湯」門口平實。(相片來源︰官網)

後來主辦「HiTaKiBa」活動，並長期關注藝術創新和文化創生的永野達也，也將此處改為複合式展演空間，讓古老的文化得以藉此保留傳承，經復修後此「藝術錢湯 + cafe 宮之湯」亦在今年7月開業。浴場經建築師内海皓平規劃後，成了型格之殿堂，當年的浸浴池則成了藝術家的展地，如時裝設計師岡崎龍之祐放了自家的作品，玩味十足。

▲ 當年的浸浴池則成了藝術家的展地，如時裝設計師岡崎龍之祐的作品。(相片來源︰Twitter)

除此之外，浴場也是 cafe宮之湯，在此可閒 hea嘆杯咖啡、茶及紅酒，如此藝術氣圍，見證封塵的歷史回憶，日本人確深諳舊建築是寶的真締。

藝術錢湯 + cafe宮之湯

地址︰東京都文京區根津市2-19-8（JR上野站步行20分；東京地鐵根津站步行1分）

營業時間︰平日3pm至9pm、周末及周日12nn至6pm，周一周二公休

收費︰入場費1300日元/約93港元（包一杯飲品）

