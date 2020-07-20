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【野蠻老師】畢業禮只送花給班主任　小學老師沒花收辱罵學生吐口水洩憤

教育 16:05 2020/07/20

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

內地一名老師因學生沒在畢業禮上送花給她，而不斷辱罵學生，甚至向學生吐口水洩憤。

每年7月都是中小學畢業禮的時間，很多學生會趁著畢業禮向老師表達謝意。內地卻有一名老師因學生沒在畢業禮上送花給她，而不斷辱罵學生，甚至向學生吐口水洩憤，最終被當地教育局辭退。

綜合內地傳媒報道，山西朔州市一所小學上周五（17日）舉行畢業禮，其中在一班小六發生的影片於網絡瘋傳。影片中，一名王姓女老師因學生只送花給班主任，卻沒送花給她，感到非常憤怒。

侮辱學生讀不成書

她在課室內辱罵學生，不但要全班學生罰企，更拋出雜物，破口大罵送花給班主任的學生，諸如「你們眼裡有我這個老師嗎」、「我對你另眼看待了嗎」、「我也沒慢待過你」，甚至出言侮辱學生︰

你這樣能讀成書？你能有多優秀？

大家看清楚他的嘴臉，看清楚他媽媽的那個嘴臉了嗎？

遭撤銷教師資格

長達約10分鐘左右，王老師除了不斷指責學生外，更向學生吐口水。

朔州教育局於周日（19日）收到有關報告，稱王老師的行為對社會造成惡劣影響，因而撤銷其教師資格，並將該校校長、3名副校長免職，朔城區教育局分管副局長政務亦被警告處分。

更多有關畢業禮的報道︰

【暖心校長】疫情封城畢業禮取消中學校長出招　開車近1300公里拜訪612位學生恭喜畢業

【另類畢業禮】疫情衝擊日本大學機械人代領畢業證書 畢業生：從沒想過這樣參加畢業禮

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責任編輯︰王明芳

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