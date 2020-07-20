報讀毅進打穩基礎   過來人向工程師、樹藝師目標進發

常說「機會是留給有準備的人」，要為自己的前路作更好準備，便要把握機會自我增值。VTC院校之一的工商資訊學院開辦(SBI)的毅進文憑課程，為中六畢業生及成年學員提供學習及進修途徑，為繼續升學或投身職場做好準備。兩位SBI畢業生透過修讀毅進文憑課程找到發展方向，向成為工程師及樹藝師的理想邁進。

剛於香港理工大學土木工程系畢業的鍾振華(Frank)，當年DSE考獲14分成績，唯英文成績未如理想，放榜過後便選擇報讀職業訓練局工商資訊學院 (SBI) 開辦的毅進文憑課程，目標是重建英文根基，同時學習專業技能。

▲ 鍾振華(Frank)認為報讀毅進文憑課程讓他打穩基礎，助建立事業發展目標。

導師循循善誘 重拾學習信心

相比高中階段以應付公開試、着重試題操練的教學模式，Frank認為SBI的教學模式較為互動及多元化，有助同學吸收知識，學習效果更佳。「除了課堂授課，課程還會以工作坊、專題項目匯報等不同的敎學方法來提升同學的學習興趣，讓我們更容易掌握各種知識與技巧。我特別要感謝SBI老師們的用心教導，他們會主動了解同學的學習進度，從而作出調節。」

透過短短一年的毅進文憑課程，Frank不但打穩了英語基礎，也增強了升學的信心，在老師引導之下，更啟發了他對工程學科的興趣。當他完成毅進文憑課程後，順利升讀IVE的土木工程高級文憑，之後再銜接香港理工大學的學士學位課程。今年大學畢業的Frank已獲國際工程顧問公司受聘為助理工程師，邁向理想事業。

▲ Frank修畢毅進文憑再升讀IVE高級文憑，為升讀大學及投身工程行業打下穩固基礎

對DSE成績不是太有把握的學妹學弟，Frank建議他們考慮報讀SBI毅進文憑課程，「同學不論取得甚麼DSE成績，都可選擇不同升學路徑。以我的個人經驗，毅進文憑有助我打穩基礎，建立發展目標。」

為興趣工作 踏出改變第一步

即使已投身社會，只要有心自我增值，入讀毅進文憑同樣能為事業發展作出改變。藍瑩瑩中學畢業後，隨即投身職場任職文員，一做就是多年，「雖然間中都有想過進修，但總是提不起勁。」

在工餘時間，瑩瑩喜愛行山，與大自然接觸，慢慢對樹藝產生了興趣。她從行山的朋友得知工商資訊學院 (SBI)有開辦園藝管理（樹藝）課程，於是鼓起勇氣踏出改變的第一步，離開工作已久的文職工作，再次走進校園。「樹藝在香港是一門新興行業，而坊間有系統的基礎訓練課程亦不多。留意到樹木保育行業缺乏人才，行業亦需要入職者具有相關知識，因此希望透過修讀SBI課程打開入行的大門。」

▲ 透過著重實務培訓的SBI毅進文憑課程，藍瑩瑩嘗試到鋸樹、攀樹等實用技巧，讓她對樹藝工作有更深入了解。

學習過程中，瑩瑩最深印象是跟隨導師到郊外、公園等地，親身嘗試鋸樹、攀樹，學到很多實用技巧，讓她對樹藝工作有更深入了解。此外，中、英、數、通識與人際傳意技巧，是毅進文憑課程的必修科，她也藉此補充了以往學習的不足，鞏固了根基。

▲ 瑩瑩透過課程學習樹藝知識，亦助她晉身助理樹藝師行列

建立人際網絡助入行

教授樹藝的導師都具有豐富經驗，人際網絡廣闊，瑩瑩透過課程也認識了多位業界師傅，建立了人脈關係，對她日後入行也有很大幫助。修畢毅進課程後，她升讀IVE保育及樹木管理高級文憑，進一步鞏固專業知識，她現已成功加入樹藝行業並擔任助理樹藝師，寓興趣於工作，「很高興能在自己感興趣的行業發展，現在不時要為樹木勘探及檢查，工作有意義亦富挑戰性。」

入讀毅進文憑成了瑩瑩事業的轉捩點，她寄語有意報讀的中六畢業生以及有計劃改變事業現狀的在職人士，可以從自己的興趣與發展目標作考慮，「只要從自己感興趣的範疇認真學習，便有機會開拓新的發展方向。」

報讀SBI 毅進文憑課程：

申請資格:中六離校生 或 年滿21歲

立即報名：https://bit.ly/VTC-SBI-2020-9

(資料由客戶提供)



