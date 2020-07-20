【播毒危機】黃埔最少10名外傭不戴口罩聚會　港爸憂連累家庭中招︰僱主自求多福

▲ 一名港爸在黃埔目擊最少10名外傭不戴口罩或拉低口罩聚會。

本地新冠肺炎疫情大爆發，當中有不少屬外傭感染個案，連同僱主齊齊「中招」。一名港爸昨日（19日）在黃埔發現，最少有10名外傭在聚會，大部分人不戴口罩或拉低口罩，情況令人憂慮。

該名港爸上載相片到faceboo群組《外傭僱主必看新聞訊息》，警惕各位僱主網民，「自求多福啦」！從相片中可見，最少有10名外傭不戴口罩或拉低口罩，在花槽一旁群聚，並放有飲料和疑似食物，部分外傭更在泥土上蹲下，衛生情況人擔憂，恐有播毒危機。

網民︰僱主返工再播毒下去

帖文一出，一批網民均大表無奈，「邊有得避」，認為目前疫情非常高危，外傭如常外出聚集，防疫措施意識不足，好易中招，替僱主膽心。

外傭群中招，首先會係成班家庭中（招），然後有外傭嘅家庭多數都係雙職家長，兩公婆返工再散落去。

中環旺角仍像「外傭小墟市」

其實黃埔只是「冰山一角」，有網民在中環、旺角亦見到同類情況。其中在外傭熱門群聚點中環區，有人見到有超過10名姐姐，被食環署職員及警察驅趕後，轉去另一邊再聚集。

在旺角東鐵站附近花園街天橋，有人更形容似一個小墟，「今日見到幾個印傭除晒口罩喺街唱K」。有人又指荃灣也一樣，「周圍都圍住10個8個喺度吹水」，當中有疑似菲漢更不戴口罩。

有網民提出要盡量與工人姐姐商量不要外出，但很多人均指姐姐不會聽勸，「我家姐姐完全無諗過放假留喺屋企」，質疑限聚令有何意義，認為應該要罰錢每人2,000元，佔去人工一部分，才有阻嚇性。

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責任編輯︰林綺玲