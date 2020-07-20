【口罩供應】Ex-ProShield成人口罩50個$69 一文睇清全港各大零售點【附地址詳情】
精明消費 11:47 2020/07/20
森川實業今日（20日）在官方facebook指，Ex-ProShield成人口罩50個裝（非獨立包裝）將於全港各區零售點出售，當中包括：
九龍
旺角
- 仁泰藥房 旺角太子道西104號地下
佐敦
- 安美藥粧百貨 佐敦彌敦道立信大廈地下1號舖
- 香港華特藥業 佐敦庇利金街14-20號5號鋪
荔枝角
- YO!Mall 線上網購平台換領點 荔枝角香港工業中心A座7樓11室 （預計星期二送達）
土瓜灣
- 信昌中西藥房 土瓜灣馬頭圍道438號地下（預計星期二送達）
慈雲山
- 慈安參茸中西藥行 慈雲山毓華街30號E1地舖
黃大仙
- 仁泰中西藥行 黃大仙啟德花園商場1樓1及2號舖
牛頭角
- 二友參茸中西藥行 牛頭角安基苑商場19-20號地下
觀塘
- 德安中西藥行 觀塘順利邨利溢樓3樓商場E3舖
將軍澳
- 仁康中西藥房 將軍澳新都城2期UG80至81號鋪
- 嘉華藥房 將軍澳連理街商場146號鋪
新界
上水
- 漢興西藥房 上水廣場103號舖
大埔
- 藥皇 大埔新達廣場A067舖 （預計星期一送達）
- 冠華西藥房 大埔大元邨街市412號及416號鋪 （預計星期一送達）
- 兆安中西藥行 大埔運頭塘邨商場2號鋪 （預計星期一送達）
- 仁泰中西藥行 大埔廣福邨商場P205號鋪 （預計星期一送達）
- 健華中西藥行 大埔墟大榮里46號美發大廈b地下 （預計星期一送達）
- 漢興中西大藥房 大埔超級城A區地下5-8號舖 （預計星期一送達）
沙田
- 富明西藥房 大圍大圍道54-58號麗明樓地下A鋪
- 聯誠大藥房 石門京瑞廣場2期G15號地鋪
- 天達中西藥行 火炭駿景街1號駿景商場G34-35舖
- 成豐海味參茸中西大藥行 沙田廣源邨商場第二座13號地下
元朗
- 龍豐Mall 元朗裕景坊8號同益大廈地下2及3號舖
- 天晴藥業 元朗青山公路206-216號華昌樓A座地下
- 永成蔘茸藥行 元朗西堤街2號恆暉大廈2號舖
天水圍
- 嘉誠中西藥行 天慈邨商場地下5號舖
屯門
- 華昌文具 大興邨商場1樓7號舖
葵涌
- 遠東藥行 梨木樹邨街市63-64號舖
- 陳萬昌中西葯房 葵涌石蔭路105號地下
港島
天后
- 仁德藥房 天后電器道60號地下 （預計星期一送達）
北角
- 富泰藥房 北角北角道11-13號鴻日大廈地下2號舖 （預計星期一送達）
- 1+1店 北角堡壘街21-23號A1鋪 （預計星期一送達）
鰂魚涌
- 千島藥房 鰂魚涌英皇道997號老利大廈地下I舖 （預計星期一送達）
柴灣
- 萬昌堂中西藥行 柴灣興華(一)邨興華廣場一樓112號 （預計星期一送達）
- 長江德發中西藥房 柴灣小西灣富欣花園53號地舖 （預計星期一送達）
全港各區龍豐集團旗下分店
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責任編輯：王芷瑩