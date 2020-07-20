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熱門關鍵字 : 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
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【口罩供應】Ex-ProShield成人口罩50個$69　一文睇清全港各大零售點【附地址詳情】

精明消費 11:47 2020/07/20

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

（圖片來源：森川實業）

森川實業今日（20日）在官方facebook指，Ex-ProShield成人口罩50個裝（非獨立包裝）將於全港各區零售點出售，當中包括：

九龍

旺角

  • 仁泰藥房 旺角太子道西104號地下

佐敦

  • 安美藥粧百貨 佐敦彌敦道立信大廈地下1號舖
  • 香港華特藥業 佐敦庇利金街14-20號5號鋪

荔枝角

  • YO!Mall 線上網購平台換領點 荔枝角香港工業中心A座7樓11室 （預計星期二送達）

土瓜灣

  • 信昌中西藥房 土瓜灣馬頭圍道438號地下（預計星期二送達）

慈雲山

  • 慈安參茸中西藥行 慈雲山毓華街30號E1地舖

黃大仙

  • 仁泰中西藥行 黃大仙啟德花園商場1樓1及2號舖

牛頭角

  • 二友參茸中西藥行 牛頭角安基苑商場19-20號地下

觀塘

  • 德安中西藥行 觀塘順利邨利溢樓3樓商場E3舖

將軍澳

  • 仁康中西藥房 將軍澳新都城2期UG80至81號鋪
  • 嘉華藥房 將軍澳連理街商場146號鋪

新界

上水

  • 漢興西藥房 上水廣場103號舖

大埔

  • 藥皇 大埔新達廣場A067舖 （預計星期一送達）
  • 冠華西藥房 大埔大元邨街市412號及416號鋪 （預計星期一送達）
  • 兆安中西藥行 大埔運頭塘邨商場2號鋪 （預計星期一送達）
  • 仁泰中西藥行 大埔廣福邨商場P205號鋪 （預計星期一送達）
  • 健華中西藥行 大埔墟大榮里46號美發大廈b地下 （預計星期一送達）
  • 漢興中西大藥房 大埔超級城A區地下5-8號舖 （預計星期一送達）

沙田

  • 富明西藥房 大圍大圍道54-58號麗明樓地下A鋪
  • 聯誠大藥房 石門京瑞廣場2期G15號地鋪
  • 天達中西藥行 火炭駿景街1號駿景商場G34-35舖
  • 成豐海味參茸中西大藥行 沙田廣源邨商場第二座13號地下

元朗

  • 龍豐Mall 元朗裕景坊8號同益大廈地下2及3號舖
  • 天晴藥業 元朗青山公路206-216號華昌樓A座地下
  • 永成蔘茸藥行 元朗西堤街2號恆暉大廈2號舖

天水圍

  • 嘉誠中西藥行 天慈邨商場地下5號舖

屯門

  • 華昌文具 大興邨商場1樓7號舖

葵涌

  • 遠東藥行 梨木樹邨街市63-64號舖
  • 陳萬昌中西葯房 葵涌石蔭路105號地下

港島

天后

  • 仁德藥房 天后電器道60號地下 （預計星期一送達）

北角

  • 富泰藥房 北角北角道11-13號鴻日大廈地下2號舖 （預計星期一送達）
  • 1+1店 北角堡壘街21-23號A1鋪 （預計星期一送達）

鰂魚涌

  • 千島藥房 鰂魚涌英皇道997號老利大廈地下I舖 （預計星期一送達）

柴灣

  • 萬昌堂中西藥行 柴灣興華(一)邨興華廣場一樓112號 （預計星期一送達）
  • 長江德發中西藥房 柴灣小西灣富欣花園53號地舖 （預計星期一送達）

全港各區龍豐集團旗下分店

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責任編輯：王芷瑩

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