【新冠肺炎】若每日過百宗公院一周內「爆滿」　許樹昌：或需實行「禁足令」

▲ 許樹昌呼籲市民配合防疫措施，若市民仍然外出用膳，疫情持續嚴峻，或需實行「禁足令」。

本港新冠肺炎疫情爆發第三波，本港昨日（19日）新增108宗確診個案，創單日新高。港府抗疫專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌形容情況險峻，如果每日新增個案達3位數，公立醫院會在一星期內「爆滿」。他呼籲市民配合防疫措施，若市民仍然外出用膳，疫情持續嚴峻，或需實行「禁足令」。

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許樹昌今早（20日）在一個電台節目說，首兩波爆發以30多的歲年輕留學生為主，平均留院日數約19至21日，而本波疫情以長者為主，情況較複雜，預計住院時間會更長。他又指，公院停止非緊急服務後，二線病床可投入服務，加上大嶼山竹篙灣和鯉魚門等臨時檢疫中心將可使用，預計短期問題不大。

他續說，市民早前出現可能「抗疫疲勞」令防疫意識鬆懈，餐廳、酒樓聚餐增加，認為規定室內公共場所戴口罩是重要的措施，因室內感染風險比室外高，寧願及早採取嚴緊措施。

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許樹昌認為政府防疫措施算「幾辣」，但預料未來幾天確診個案仍會高企。他呼籲市民盡量留家，若可留家工作，應避免外出用膳，將空間預留予仍須外出工作的市民，購物時宜多用電子貨幣。他預計若市民合作、加強措施有效，確診數字有望在一周內回落。

昨日（19日）新增輸入個案達25宗，許樹昌解釋，輸入個案增是因為政府自7月7日調整免檢疫人員入境措施，不少海員、機組人員留樣本而發現到確診個案。他直言，現時數據反映早前免檢疫政策存在漏洞。

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責任編輯：陳子謙