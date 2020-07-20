【新冠肺炎】公立深喉唾液核酸檢測服務一覽　一文看清衞生署病毒測試樣本收集點

本港爆發新冠肺炎疫情第三波，7月19日激增108宗確診個案，創疫情以來單日最高數字，除了政府會為高風險群組安排免費新冠病毒檢測，民眾亦可自行做病毒測試。

TOPick整理了政府門診、多間私家醫院和診所提供的2019冠狀病毒測試服務收費、收集流程、樣本收集點和檢測時間等資訊。

前往到私家診所和醫院求醫

如果到私家診所求醫時對病情有懷疑，可要求進行2019冠狀病毒病毒測試，市民自行採集樣本後，再將樣本交到指定收集點。

供私家醫生病人送交樣本的收集點：

樣本收集時間: 星期一至五上午9時至下午1時；星期六、日及公眾假期(上午9時至11時)

前往普通科門診、急症室求醫

如有任何身體不適，對病情有懷疑，可要求進行2019冠狀病毒病毒測試，依照醫生指示以深喉唾液樣本作檢測，服務主要適合有徵狀的市民，期望找出感染人士，另不會向檢測市民派發健康證明。

樣本可放置於醫管局普通科門診收集點

樣本收集時間為: 星期一至星期五 (公眾假期除外)，上午8時30分至上午9時30分。

多間私家醫院亦有提供深喉唾液測試，想了解檢測收費+時間+預約流程，詳情：【下一頁】

部分住宅和食肆出現確診個案，如居住或到訪在這些地方，不便外出，可電郵（bottle@dh.gov.hk）通知衞生防護中心。電郵中需列明申請人姓名、郵寄地址及到訪相關地點日期。衞生防護中心會為相關人士郵寄深喉唾液樣本瓶，市民自行採集樣本後再遞交至衞生署或醫院管理局轄下的指定收集診所，以作化驗。

此外，廣東省近日要求香港入境廣東，須持有2019冠狀病毒病核酸檢測陰性結果證明，民眾如需取得病毒測試證明作出入境等私人用途，必須到認可的醫療檢測機構自行安排測試。

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責任編輯：羅嘉欣