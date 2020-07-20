【新冠肺炎】梁卓偉疫情下每周買餸當舉鐵　籲港人阿Q精神抗疫

▲ （經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情肆虐本港半年，近日更有蔓延之勢，社會活動再度停擺。以往常到健身中心做運動的港大醫學院院長梁卓偉亦指，現時只可每天行樓梯，更將每周到街市買餸當成「舉鐵」鍛鍊，提醒港人抗疫半年需苦中作樂，發揮阿Q精神做到身心健康。

港大醫學院院長梁卓偉接受馬會刊物《駿步人生》訪問時，提到疫情下生活亦如其你他市民般需耍調整，以往常到健身中心做運動，現亦只可日日行樓梯，亦將行街市當作鍛鍊：

我每周買一次餸，菜、肉、魚，通通買齊，不能做健身，當成「舉鐵」訓練也很不錯。

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他補充，抗疫半年，早前發表報告反映港人抑鬱焦慮情況屬前所未有嚴重，港人需發揮「阿Q精神」，要苦中作樂，盡量做到平常心，認為港人於這方面是很強：

苦時，要挖苦自己；要跟朋友傾訴，要找比我更苦的朋友吃飯；開心時，也別得意忘形。

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梁卓偉表示，未來傳染病的防控工作，是要於衞生防護中心基礎上，加強及擴追蹤隊伍及進行全面電子化，同時需於收集數據及保障私隱上多作平衡；又期望未來阪疫可藉與大灣區的夥伴合作，做到「前舖後廠」佈局。

他解釋，香港有人才，可於前方做科研及臨水測試，藥廠大疫苗廠看到大灣區生產潛力，就會願意投資作更大發展。

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責任編輯：陳正怡