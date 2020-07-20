DSE疫情下放榜，考生升學應變攻略

星期三（7月22日）將是香港中學文憑試（DSE）放榜的大日子，放榜翌日起一連三天（7月23至25日），應屆考生可透過JUPAS帳戶，因應個人成績修改課程選擇。據統計數字顯示，今屆參與DSE的日校考生及自修生共有52,687人，較去年減少6.4%，創下DSE舉辦以來的新低。不過，綜合升學專家的意見，皆認為應考人數減少，對JUPAS當中8間大學的收生分數影響不大，其入學門檻料與去年相若，考生最佳5科一般需考獲19至20分，才有較高機會取得大學學位，倘若只有17分，恐怕獲取錄的成數甚低。

聯招入大學有秘訣 排位影響派位結果

此外，總結歷屆收生情況，考生亦應留意部分課程是否設有額外的入學要求，如規定須於指定科目達到5級成績、部分科目的加權（Weighting）特別高，或必須有應考數學科延伸部分（M1/M2）等。若沒有這些條件，即使DSE成績再優異，也很難獲得院校取錄，考生不如另覓其他選科。

提到選科策略，有升學專家建議考生在BAND A選科時，經審視去年不同學科的收生成績後，宜將最心儀亦有一定把握的課程放在 A1，其他院校開辦的同類課程放在A2；至於A3則應選取最有把握獲取錄的課程，增加通過JUPAS入大學的成功機會。

勿勉強選科 分數不夠宜另覓途徑升學

有升學專家及DSE過來人均提醒考生，選科應同時考慮興趣及就業理想，勿只為求晉身八間大學，而選取亳無興趣的科目，以免讀得辛苦，最終更無法完成課程。對有考生或想搏取先入大學，第二年再行轉科，有過來人指這種想法不設實際，因只有首年考到好成績才有機會轉科，但倘若本身對課程已無興趣， GPA成績又怎會好呢？

因此，有升學專家建議，如考生早有心儀以久的學科，只是礙於DSE分數不足，未能通過JUPAS入讀8間大學提供的相關課程，與其被迫另選不喜歡的學科，讓自己讀得辛苦又不開心，倒不如衝破「8大」的規限，另闢升學路徑，通過副學位課程實現理想，選讀心儀的學科，以貼近大學的學習模式，爭取以優異成績畢業，由此途徑銜接8間大學攻讀心儀課程的機會可望大大提高。

為理想選讀副學士 入港大圓護理夢

今年剛從香港大學附屬學院（HKU SPACE CC）畢業的李美雪，正是曾於理想與入大學之間作出掙扎的過來人。她憶述，當時在DSE考獲21分，雖獲浸會大學理學士取錄，但仍一心希望投身醫護行業服務人群。她幾經考慮，毅然放棄浸大的學位，轉而入讀香港大學附屬學院的護理學副學士。

「作出決定時亦感到壓力，幸得到家人理解，助我達成心願。」她欣喜地稱，在兩年的副學士課程中，曾到護老院實習，也在將軍澳醫院擔任義工，累積實踐經驗，畢業時取得高於3.5的GPA，同時獲得港大及中大的護理系學士取錄。因港大的教學醫院是瑪麗醫院，料可遇到更多奇難雜症，故她最終選擇了港大，冀日後可成為醫護界的一分子，守護市民健康。

▲ HKU SPACE CC 推出「網上入學通」，即日獲得取錄通知。

放榜日網上申請入學 快捷安全

一貫開辦多元化副學士及高級文憑課程的HKU SPACE CC，於2000年創校，屬全港首間提供優質副學位課程的專上院校，20年來協助不少DSE考生循此途徑實現大學夢。在新冠肺炎疫情下，為方便考生申請入學，該學院於今年7月22至24日（星期三至五），更實行「網上入學通」，除一連三日在九龍灣校園進行即場招生外，今年更首度推出網上報名系統，應屆DSE考生可選擇在網上平台進行申請及確認學位。

網上申請手續簡便，考生於填寫申請表後，經由WhatsApp核實文件，再透過信用卡或網上繳費靈繳交150港元報名費，如有需要並會即時進行網上面試。完成手續後，考生會透過電郵或短訊獲知申請結果，過程方便、快捷又安全。此外，之前已作出入學申請，並符合有條件取錄要求的考生，在放榜當日亦可透過網上平台iEnrol確認學位及繳交學費 (包括註冊費)，即時辦理新生註冊手續。

▲ 九龍灣校園報名區域內設有隔板分隔同學，保持社交距離，即使親身報名亦不怕。

HKU SPACE CC同時設有多項獎、助學金及獎勵計劃， 鼓勵同學爭取最佳成績。 於應屆DSE考試獲取優良成績的學生，有機會獲頒「新生入學獎學金」。為了讓更多學生受惠，今年全數獎學金金額，更大幅增至高達一千萬，並命名為「創明天新生入學獎學金」，鼓勵更多成績優異的學生積極向學，爭取更好成績，為夢想進發。

香港大學附屬學院（HKU SPACE CC）

查詢電話：3416 6338

網址：https://bit.ly/3fuyfLw

更多課程資料：https://bit.ly/2OAzvRj

申請方法：https://bit.ly/3h2itb9

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