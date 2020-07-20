【親子活動】留家抗疫拍片記錄家庭溫馨正能量　家福會主辦故事比賽冠軍可獲萬元獎金

▲ 比賽搜集家庭故事，讓香港更多人重視家庭和增加正能量。(資料圖)

宅在家中有甚麼親子活動拉近家人之間的距離？現大家可將家中的快樂時光拍下來，參加香港家庭福利會的「家庭幸福點滴大匯集」故事比賽，有機會贏取豐富獎金。獎項分冠亞季軍各一名，冠軍可獲獎金$10,000，另設優異奬各10名，可獲獎金$200。比賽於９月４日截止。

家庭是個人和社會發展的基石，每個家庭都有不同故事，而每個故事都可以帶給自己和他人祝福，感動人心。因此，家褔會特別舉辦這次比賽，收集不同家庭大大小小的故事，無論是溫馨的、傷感的、開心的、賺人熱淚的，透過這些甜酸苦辣的故事去跟不同人分享家庭點滴，促進家庭幸福，讓香港更多人重視家庭和增加正能量。

▲ 可選擇用文字、圖畫和影片參賽。(機構圖)

由即日起至2020年9月4日，可把溫馨難忘家庭故事和生活片段，以影音、圖像或文字表達。若你選擇用小故事或小片段摘錄，文字表達字數不限，圖像表達也可以用一幅或多幅圖畫表達，材料不限。影片或錄音長度不限，可用手機或其他攝錄器材拍攝。例如: 把你覺得動人的生活片段，或是令人回味的小故事拍下來，不一定要賺人熱淚，只要你覺得能帶給他人祝福便可。

▲ 家福會首次舉辦比賽，望增添家庭正能量。(機構圖)

參賽者年齡不限，每人只可提交一份作品。參賽作品不能含有暴力、色情、誹謗、不良意識及侮辱之內容。參賽作品必須未經發表，比賽詳情及提交作品請按此瀏覽。或致電：2527 3171 。

記者：Lily