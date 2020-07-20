【無品乘客】自私女輕鐵無戴口罩竹籤「篤嘢食」　巴士大叔飛象過河踩座位報紙看完掉地下

▲ 自私女輕鐵無戴口罩竹籤「篤嘢食」，巴士大叔飛象過河踩座位報紙看完掉地下。

本港新冠肺炎疫情第三波爆發，市民人心惶惶，政府上周公布收緊防疫措施，例如規定乘搭公共交通工具人士必須戴口戴，然而在非常時期下，卻有不少人做出罔顧公德心的行為。近日有不時有網民分享乘客的無品行為，有女子在輕鐵車廂中公然進食，亦有大叔在巴士上除鞋踩座位，並將看過的報紙掉地下，行為令人則品。

女乘客搭輕鐵無戴口罩公然進食

有網民日前於facebook群組「屯門公路塞車關注組」發文並分享片段，指家人於上周二乘搭輕鐵期間，目睹一名女乘客沒有戴口罩，更公然在車廂進食，「個食相仲食得好滋味」。從片中可見，該名女子站在車門旁邊位置，背靠着車窗，手中捧着一袋食物，然後用竹籤篤袋中的食物，旁若無人般張大嘴巴進食。

網民在帖中表示，事後有告訴家人下次再遇到類似情況，要鼓起勇氣上前勸阻，又呼籲「求下大家為人為己戴返個罩」。

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巴士大叔飛象過河踩座位

亦有網民於網上分享片段，指於周日（19日）乘搭往油塘方向的214線巴士期間，發現一名坐在下層的男乘客將看過的報紙隨意扔在地上，該名男乘客其後調位，坐到另一邊，原本的坐位附近遺下一推報紙。

該名男乘客隨後更脫下涼鞋，將雙腳踩上對面座位，片中可見，座位上更放有背囊及一袋物品，估計均屬於該名男乘客。

樓主批評男乘客「當正自己屋企咁，完全漠視他人」，片中可見，她多次出言指責男乘客的行為，「你依家除咗對鞋咁樣人地唔使坐呀？仲有你睇完啲報紙就咁放咗喺度喎！」惟男乘客未有理會，反而惡人先吿狀，「你執咗佢吖！」、「你有冇尊重老人家？」、「你好巴閉咩？」。

樓主在帖文中呼籲，不要縱容這些罔顧公德心的乘客，「見到一定要岀聲」。帖文發佈後引起熱議，不少人留言批評該名男乘客的行為自私、恃老賣老，「你真係值得人專重嘅，唔理你係咪老人家都會專重你」。

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責任編輯：羅家欣