【報答親恩】母親殘障父親賣花環供書教學　兒子大學畢業禮後飛奔到路邊跪謝父親

▲ 泰國一名孝順兒子大學畢業禮後跑去找正在賣花環的父親，感謝撫養之恩。

父母為了子女願意付出所有！泰國一名大學畢業生在畢業典禮結束後，馬上飛奔到正在十字路口賣花環的父親面前，跪下感謝父親，感恩父母成就學業，「儘管我媽媽是殘障、爸爸在路口賣花環，我一點都不覺得羞愧。」

一名泰國畢業生日前於Facebook上傳一段影片及數張照片，指他在大學畢業禮後，身穿畢業服奔跑到正在十字路口賣花環的父親面前，跪拜感謝父親的養育之恩，並送上以紙幣製成的頸環，表示衷心的謝意。

不為父母而羞愧 感謝曾經侮辱他的人

他表示，「沒有父母就不會有今天的我。」由於出身貧窮，媽媽身體殘障行走不便，爸爸靠在路邊賣玉蘭花花環撫養一家，「儘管我媽媽是殘障、爸爸在路口賣花環，我一點都不覺得羞愧。」他感謝那些曾經取笑、侮辱他們一家的人，讓他有動力努力讀書，現在大學畢業，成為專業人士。

▲ 孝順兒子感恩爸爸辛苦工作撫養自己完成大學。（影片截圖）

他非常感恩父母教導及努力，他承諾將會成為最好的孩子，盡力為下一代提供最好的生活。

我想告訴大家，無論父母的職業是甚麼，我還是他們的孩子，我要努力讓他們感到自豪。

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責任編輯：王明芳