【新冠肺炎】消息：東區醫院男病人初步確診　E8外科病房涉有10名病人曾同病格

▲ 消息指東區醫院男病人初步確診。

本港新冠肺炎疫情持續，昨日新108宗確診個案，創疫情以後單日確診宗數新高。消息指，東區醫院一名54歲男病人初步確診感染新冠肺炎，患者上周一(13日)至昨日(19日)曾入住E8外科普通病房，現時仍留院。

消息稱，由於涉事病房會接收急症室個案，該名患者留醫外科病房期間，部分同病格的術後病人，或因病房爆滿，而需轉到其他病房，或需時追蹤所有受影響患者。

據悉，病人留醫E8病房期間，有10名病人涉與確診患者同一病格，當中5人已出院；至於受影響醫護數目仍於追蹤當中，初步涉約50人。

據了解，涉事病房醫護未有穿上全套個人防護裝備，現時有關外科病房需要暫時關閉，暫不會再接收新症，院方會追蹤有接觸的病人及醫護。

TOPick正向東區醫院查詢有關個案。

▲ 東區醫院一名54歲男病人初步確診，曾留醫E8外科普通病房。（黃傑偉攝）

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：陳正怡