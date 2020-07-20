【新冠肺炎】法院有限度運作　旁聽人士被拒入庭應訊者「摸門釘」

▲ 有巿民今早到西九龍裁判法院外查詢。（經濟日報記者攝）

新型肺炎疫情持續肆虐，政府昨日（19日）公佈，公務員今（20日）起可留家工作，法院及審裁處將今明兩天的聆訊延期處理。有旁聽人士今早到達西九龍裁判法院時被拒絕進入法院，他們表示並不知道法庭有延期安排。

黎先生及李先生今因朋友涉及的案件聆訊而到西九龍裁判法院擬旁聽，但保安員拒絕兩人進入法院，並指法庭今天不設旁聽安排。兩人表示知道公務員在家工作的安排，卻不知道法庭也有延期的安排。李先生指安排影響甚大，因其朋友仍處於還押階段，今天上庭或准以保釋外出。保安員則向記者表示，案件暫不准家屬以外的人士旁聽。

▲ 黎先生（左）及李先生（右）今早到西九龍裁判法院擬進入法庭旁聽被拒。（經濟日報記者攝）

1名女士早前遭入稟小額錢債審裁處追討賠償，本應於今天出席聆訊，惟到達法院後才得悉聆訊延後，她表示特意請假前來，對法庭沒有通知感到不滿。

今早西九龍裁判法院只有兩個法庭運作，庭內旁聽的人數明顯減少，座位則一如法庭約兩個月前分階段重開後的安排，每隔1個座位以膠帶封好，旁聽座位減半，除證人枱如常3邊有圍封膠板外，其他位置則未見有加封膠板。

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記者：林欣樂