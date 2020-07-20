【戰毒】演網劇首度嘗開真槍感覺　吳千語跟關智斌志趣相投成好友

▲ 吳千語一嘗開真感覺。

由吳卓羲、黃宗澤及吳千語主演的網劇《戰毒》最近於各網絡平台播放，劇中隸屬於毒品調查科的吳千語不乏動作、追逐、開槍鏡頭，千語更首次一嘗開真槍滋味，對千語而言為一種新嘗試。

予人柔弱感兒的吳千語過往甚少參與動作戲，今次更可嘗試開真槍，千語富新鮮感之外，亦感氣餒，只因拍戲開真槍並不容易。

她說：「導演要求開槍時要面無表情，但因為有後座力，每次開槍都好難控制，特別是眨眼。」幸好經多次練習後總算令導演滿意。

▲ 吳千語望透過角色讓觀眾看到另一面。

另外千語跟Kenny於劇中的有感情線，戲外千語跟Kenny合作後亦成為好友，即使有時一個月沒多聯繫，惟一見面就會滔滔不絕地談天，

▲ 吳千語跟關智斌因拍劇成為友好。

嗜好相近的二人，十分投契，千語說：「我們久不久會有聚會，加上我們興趣相近，都喜歡影相、滑水、戶外活動，很投契，最近仲合作拍了一個廣告，相處好smooth！」

談及工作近況，千語早前已在外地完成隔離檢疫，現正身處漳州拍攝劇集。

新冠肺糕疫情依然嚴峻，而由於當地屬鄉郊地區，人口稀疏，衞生情況尚算理想；千語亦會做足防疫措施，加強消毒及勤洗手。

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