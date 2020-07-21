【SEN教育】發掘SEN孩子強項建立成就感　創作人以繪本推廣共融精神

▲ 救世軍於兩年前成立「不一樣的5*學院」學院，發掘SEN學童的強項，為他們建立學業以外的成就感。(大會圖)

有特殊學習需要（SEN）的孩子往往因成績欠佳，被定型為失敗者，自尊感很低，加上家長多著重孩子的學業及成績已精疲力盡，難以發展子女其它他方面的才能；救世軍於兩年前成立「不一樣的5**學院」，主張由只關注協助SEN學生學業，改為全面發展小朋友特質和強項，並提供平台讓他們展示，建立成功經驗。

救世軍於兩年前成立「不一樣的5*學院」學院，發掘SEN學童的強項，為他們建立學業以外的成就感，促進正面及全面的發展。去年獲新創建集團去年支援開展不一樣的5*家庭計劃，如提供義工及特別繪有SEN特性的巴士資源，讓社會大眾及乘客認識SEN學生。今次請到創作人陳塵（Rap Chan）把文字故事，變成繪本漫畫書，提供綫上免費下載，望大家對SEN學童有更多正面的認識。

▲ Rap覺得，大家對SEN最直接的關心，是一份平常心和接納。(陳國峰攝)

▲ 陳塵用他著名的角色，融入日常SEN小朋友的生活處境，繪本鼓勵大家正面地接納小朋友。(繪本圖)

學院召集人冼良佳和負責社工楊慧珊強調，救世軍轄下各區均有SEN服務，包括以運動、視藝和音樂等活動發展小朋友不同的才能。而他們一直發現到，普遍SEN小朋友是無論花多少時間在學業上，成績也沒有很明顯進步，加上他們在學校多不能坐定定學習，便被認定不夠乖，久而久之連他們也看輕自己，覺得自己蠢，能力低，影響到他們什麼也不敢試，不想學。

不一樣的5**代表應發展不一樣的成就和能力，我們為小學生舉辦各類活動班，並定期舉辦展覽和表演，當孩子找到自己的強項，其整個人的精神面貌完全不同，而家長很珍惜子女踏上舞台的機會，連帶他們也開始不再廻避談及子女是SEN，他們也欣賞子女的不同才能，心情也開始放鬆。

▲ 冼良佳和楊慧珊強調，學院以學業外活動，發展小朋友不同的才能。(陳國峰攝)

計劃去年更獲合作夥伴新創建集團支持，推出社區教育，其中一項目是透過出版刊物，增加大眾對他們有更多正面的認識。今次請到創作人陳塵（Rap Chan）用他著名的角色，融入日常SEN小朋友的生活處境，讓大家閱讀時，對他們有更多正面的認識了解他們更多。

Rap也認同要讓SEN學生集中進行自己擅長的事，他回想自己多年前曾跟一位亞氏保加症青少年共事，除感到對方在社交上比較特別外，為人卻是很聰明。

我們一齊去大牌檔，他好快已倒背到餐單食物；又有一次他應愛潛水的爸爸所托，製作介紹冷門魚類的資料影片，在當年並未有搜尋器年代，他竟可潛心研究去自製，很欣賞他們的毅力。

Rap覺得，大家對SEN最直接的關心，是一份平常心和接納。

在外面見到SEN小朋友時，只須對他們家人笑一笑，並不用特別幫忙，那已是很大認同。

談到創作經過，他坦言因自己畫開的世界較抽象，例如宇宙，故今次創作具體生活故事，需要調節，也是很大挑戰。

▲ 學院其中一位ADHD學生東東的畫，可以由3個角度看出不同圖案，東東在學校的視藝成績卻是普通。(機構提供)

社工楊慧珊強調，SEN孩子雖然有各自特質，例如ADHD坐不定，但他們在視藝、音樂上的領悟力和思維，常令人讚歎驚喜。

其中有一位已升中一的女生籽堯，她擅長畫畫，及愛創作圓圓的角色，只愛自己畫畫，抗拒跟課程的框架創作。而她最深刻一次是曾見到籽堯被人讚畫得靚，雖然她心裡很快樂，但因為未經歷過被人讚賞而不懂反應，結果只懂會偷笑。

籽堯頗收埋自己，她一開始來中心是學跳繩，後來我們邀請她周末周日來參與活動，曾請她照顧別人，給她感受到自己也有力量，之後慢慢她也多了跟別人溝通。

▲ 籽堯的粉彩畫。(大會圖)

楊指出，例如籽堯這類有視藝天分的學生，在學校環境也是不容易被看見，但他們在畫畫中的世界卻很豐富多采。