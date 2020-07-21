【公屋裝修】$38萬改造350呎秀茂坪邨公屋　打造天空藍英式風格空間感度假屋

▲ 公屋也可裝修成度假屋！

香港上車難，難得擁有自己的公屋，當然想花點心思打造獨特的安樂窩！有住户花$38萬為秀茂坪邨的350呎的公屋新居裝修為英式風格，以天空及海洋藍為主色調的家居給人輕鬆的感覺。該單位的設計師接受TOPick訪問分享設計心得。

▲ 單位以藍色為主色調。（相片由受訪者提供）

單位為金的公屋，由於女戶主工作繁忙，有時下班已是第二天早上，她不希望新居給她沉悶及焗促的感覺，希望把新居打造為自由及毫無約束的空間。

因此，點紙空間設計的設計師Anson採用了英式風格設計單位，色調則違反一向的樸素典雅的顏色，選用了天空及海洋藍為主色調，並以金色的燈具及傢品作為點綴，讓她每天能置身度假屋中。

此外，以花線貫通全屋，給人優雅感覺同時，又能把不同房間的設計風格連貫一體。

▲ （相片由受訪者提供）

主人房方面，衣櫃選用具反光效果的物料，能讓光線的反射延伸房間的空間感。而床頭亦增設一盞牆燈，方便户主晚上在床上用電話或閱讀。

▲ 主人房（相片由受訪者提供）

另一間睡房以粉紅色為主色調，雖然面積較少，但設計師用盡空間。單人床的旁邊放了大衣櫃，床和衣櫃之間不設走廊空間。大衣櫃近床頭的位置增設一個小洞，功能猶如床頭櫃，擺放住戶的電話及鎖碎物品。

▲ 另一間睡房（相片由受訪者提供）

除了空間感，女戶主着重收納空間，因此全屋採用了不少吊櫃，把收納位置往上發展，既不影響空間感，又讓她有足夠的收納空間。

廚房方面，設計師採用灰色雲石紋磚牆，更顯高貴。另外，天花採用一排吊櫃和地櫃，可以擺放廚具及食物，既實用，又增加廚房的活動空間，方便做飯。

▲ 廚房採用多個吊櫃。（相片由受訪者提供）

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記者：王芷瑩