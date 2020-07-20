【新冠肺炎】消息指本港再錄約100宗確診及初步確診個案 東區醫院亦有病人染疫

▲ 消息指本港再錄約100宗確診及初步確診個案

本港新冠肺炎疫情形勢持續嚴峻，消息指今日再錄得約100宗個案，其中公立醫院又有病人入住普通科病房後被發現確診，今次涉及東區醫院。

而本港昨日新增108宗確診個案，本港累計1,885宗，另有1宗疑似個案。

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因疫情嚴重，港府昨宣布防疫措施再「加辣」，包括：1）部分公務員實際在家工作，政府部門大部分櫃枱暫停，只提供緊急服務，以及改為網上辦理等，措施維持至7月26日；2）修例規定在所有室內公共場所必須戴口罩，行政會議將召開特別會議；3）原定明天（21日）屆滿的多項防疫措施，如限聚令、12類處所停業，和食肆禁止晚上6時後至翌晨5時堂食的措施，會延長多7天。

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責任編輯：楊玉珠