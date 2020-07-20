【醫者仁心】中二達鋼琴演奏級險棄從醫路　港大醫學院院長梁卓偉：好醫生要有醫德

▲ 港大醫學院院長梁卓偉認為，好醫生應要有醫德。(相片來源：香港賽馬會)

新冠肺炎疫情持續，作為港大醫學院院長、世衛傳染病流行病學及控制合作中心創立總監梁卓偉不時都會分享對疫情的看法。但原來從醫背後，梁卓偉年少時與音樂為伴，更有機會走音樂路。後來又以40歲之齡，成為港大醫學院100年來最年輕的院長，分享「何謂好醫生」的看法。

港大醫學院院長梁卓偉接受馬會刊物《駿步人生》訪問時，透露自己從小就受到任中學音樂老師媽媽的薰陶及啟蒙，中二時已達鋼琴演奏級，小時也曾在兒童合唱團學習，師承葉惠康博士。不過，由於兒時夢想和父親的「威逼」，最終選擇了醫科。

問到有否後悔沒有成為職業音樂家？梁卓偉反而斬釘截鐵說沒有：「職業音樂家要用音樂來謀生，現在我以音樂陶冶性情，更加開心。」

好醫生要有醫德

梁卓偉從醫後又以40歲之齡，成為港大醫學院歷年來最年輕的院長。至今已擔任院長8年，他笑言自己或許是醫科生的「代父」或「執媽」，更分享「好醫生」應該要有醫德。

高分學生不一定就能成為好醫生。現今社會愈來愈機械化，也有很多人工智能，可代替我們做很多工作，但我相信醫德是機械人永遠學不到的。行醫千萬別只著重回報，醫生是一個很辛苦的行業，必須用心為病人。

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責任編輯：楊宛茜