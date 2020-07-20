【痛失至親】媽媽染疫亡遺下9歲三胞胎愛女　丈夫許下承諾︰我會守著女兒長大

▲ 美國一名媽媽不幸染疫亡，遺下9歲三胞胎女兒，其丈夫承諾會守著女兒長大。

新冠肺炎疫情持續，美國已累積逾389萬確診病例，並有超過14萬人染疫亡。美國一名媽媽亦不幸染疫離世，遺下9歲三胞胎女兒，她們要學習適應沒有媽媽的日子，其丈夫承諾會守著女兒長大。

據美國廣播公司（ABC）附屬電視台WFAA報道，美國達拉斯東部的47歲三胞胎媽媽AnaLise Long，於3月下旬確診新冠肺炎。之後她進行了6次病毒檢測，結果均呈陰性才離開醫院，轉至復康機構接受治療。

出院後器官衰竭再確診

在AnaLise接受物理治療期間，她的器官功能開始衰竭。她的丈夫Donald指妻子的肝臟和腎臟一直未康復過來，因此醫生為她做新冠肺炎病毒檢測，以了解她是否適合進行肝移植，最終再次確診。

經過3個月與病魔惡鬥，AnaLise於6月下旬離世。

太太遺愛成向前走力量

夫妻結婚17年，失去愛妻的Donald來不及傷心，因為家中還有9歲的三胞胎女兒——Molly、Zoey和Kate，需要爸爸照顧。他明白女兒痛失媽媽，跟他一樣痛苦，他只能為女兒振作起來。

太太在三個女兒身上灌輸的愛，是我向前走的力量。

呼籲防疫不可掉以輕心

兩年前，AnaLise患上腦膜炎，出現發燒、呼吸急促等症狀，一度徘徊生死邊緣，最後保住性命，這次卻敵不過新冠肺炎病毒。家人讚賞她是一位生命鬥士，由始至終都堅強面對。

AnaLise一直以成為3個女兒的全職媽媽為傲，更得到家人的大力支持。Donald希望透過太太的不幸經歷，呼籲大家戴口罩、勤洗手、保持社交距離、多待在家裡，防疫不可掉以輕心。

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責任編輯︰駱秀玲