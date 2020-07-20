【長高秘訣】女童食鈣粉加速骨齡成長 醫生：生長板開始癒合難以再長高

▲ 醫生分享長高的3大秘訣。

阿牛(化名)在快11歲的時候，因為媽媽覺得這半年長的速度比較慢，所以被帶來生長門診做進一步的評估和檢查。經過一段時間的追蹤，身高竟然就從去年的137.7CM增加到今年的147.9CM，風暴生長超過10CM，為什麼阿牛身高可以長這麼多？

相信各位爸爸媽媽看到這邊，應該心中都冒出很多問號：是因為陳醫師有幫小朋友打生長激素嗎?還是有吃甚麼藥？還是要推薦甚麼長高「聖品」？ 這是難道是傳說中的『葉佩雯』 嗎?

其實都不是，在門診追蹤的過程，除了做完基本的檢查，確定阿牛沒有內分泌方面的疾病以外，我們甚麼都沒有做。沒有打生長激素，沒有補充鈣片鋅錠，更沒有建議吃任何保健食品，最多就在小朋友覆診時提醒他「長高三秘訣」：

多運動



健康吃



早點睡

小男生自然而然就長高了10CM。那為什麼要特別寫一篇文章分享這個無聊的案例呢?這就要提到下一個令人感到驚恐的真實個案。

一位妹妹因為骨齡超前，長期在兒童內分泌科門診追蹤，就在3個月前的上一次覆診，骨齡檢查還是12歲大，生長板還有很多空間可以長高。沒想到3個月後再覆診，骨齡突然就進展到13歲半，身高能夠再長高的空間就只剩最後一點點了。

經過3個月，生長板（箭頭處）開始癒合。詳細詢問之後，才知道家長因為希望把握妹妹最後的生長黃金期，聽從朋友推薦和看了facebook廣告，最近一個月開始吃所謂的《成長鈣粉》，沒有想到，這3個月的身高雖然增加了1.3CM，但同時骨齡也增加了一歲半左右。原本成人身高還有機會長到150CM的，現在可能長到145CM都有點困難了。

▲ 經過三個月，生長板（箭頭處）開始癒合。

上面的恐怖故事絕對不只是個案，這種因為家長聽信朋友推薦和坊間廣告，開始補充所謂《成長秘方》而造成生長板加速癒合的例子，在門診中其實比比皆是。雖然門診中我都會奉勸家長不需要為了長高額外補充保健食品，但難免還是會碰到家長被廣告傳言所誘惑。

我了解身為家長都想為孩子的身高多做一點的心情，所以每每看到家長在被告知生長板突然閉合的時候，那種尷尬又懊悔的神情，我也就不忍心再多說甚麼。

正是因為這類的故事在門診當中層出不窮，所以才想分享前面的案例一給各位關心孩子生長發育的家長們，幫各位爸爸媽媽建立一個正確的觀念：男生在生長衝刺期的時候，一年身高長8至10CM是很平常的。

這些號稱對長高有幫助的保健食品，它們的廣告會嘗試說服你：使用它們的產品身高可能一年增加10CM，但它們的廣告不會告訴各位家長的是，不吃這些商品身高也可能一年增加10CM。

▲ 兒童每年身高增加速率圖。

說穿了，其實這就是廣告話術的一部分。聽信網絡上的廣告和坊間傳言讓小孩為了身高補充保健食品，對於他／她們身高的增加不一定真的有加分作用，很多時候反而會造成相反的效果。所以當孩子開始進入生長黃金期，我們更要時時刻刻提醒自己：不要成為那個「揠苗助長」的農夫。

如果真的有生長發育方面問題，請一定要聽從兒童內分泌科醫師的建議，才不會賠了夫人又折兵。

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文章原刊登在陳奕成醫師的部落格，獲陳奕成醫師授權轉載。