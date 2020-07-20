【鞋底播毒】自私女童搭巴士晾腳恐鞋底播毒　港媽乘客勸喻無效︰無家教

▲ 有女童搭巴士晾腳霸2個位，無視衛生問題。

本港新冠肺炎第三波爆發，政府上周三（15日）起強制所有公共交通工具實施「口罩令」，違者可罰5,000元。不過，單是戴口罩也難防其他播毒途徑，有穿著涼鞋的女童搭巴士時晾腳霸2個位，對面疑似媽媽卻沒有阻止，有乘客出言勸阻卻被無視，最後要請求車長為座位消毒。

一名港媽昨日（19日）在facebook群組《Tai Po 大埔》上載相片出帖文指，乘搭九巴73A線時，見到一名女童晾腳坐，直斥「自私自利」，對面座位有一名女子低頭玩手機，疑似是女童媽媽，兩人打扮相近，均穿上類似款式的涼鞋。

港媽明言，當時有上前作出勸喻，但被無視，「人哋當我唱歌。」她惟有將事件告訴車長，著清潔姨姨幫忙消毒。

▲ 對面疑似女童媽媽沒有阻止女童的行為。（《Tai Po 大埔》fb圖片）

網民紛紛斥責該名女童無家教，「阿媽喺隔離都唔教」、「個個都識生仔，但唔係個個都識教仔」。

咁坐家長唔管，係家長的錯。

有網民笑言，女童的行為是特別防疫方法︰「唔好坐埋嚟」。有人嘲諷，怕中招不如留在家中，不要做自私行為。而且晾腳不單是自私與衞生問題，還危及安全，當車輛急煞停，整個人會滾落地下，「到時個阿媽喊都無謂」。

有港媽感言，必須要好好教導仔女外出的行為，否則被千夫所指的往往是家長。

所以由細到大我同啲仔女講你哋做啲失禮嘢，人哋係罵我而唔係罵你哋，托賴總算聽教。

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責任編輯︰林綺玲