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【BB來了】向佐郭碧婷將榮升人父人母　向太陳嵐：「龍五」也是36歲有向佐

娛樂 13:54 2020/07/20

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

向佐2019年與台灣女星郭碧婷結婚。

「龍五」向華強升呢做爺爺。2019年，向佐與台灣女星郭碧婷結婚，可是郭碧婷之前一則微博發言引起婚變疑雲。幸婚變只是誤會，向佐今日（7月20日）在微博分享與太太郭碧婷的拖手合照，感謝父母與太太的陪伴。

此外，向佐媽媽「向太」陳嵐在今日公布新抱郭碧婷有喜。

【BB來了】陳凱琳再晒完美黑白孕照　最美孕婦Grace樂觀面對疫情變化

「龍五」向華強和向太陳嵐榮升爺爺嫲嫲。（向太微博）

打破婚變疑雲

向佐今天在微博發文：「感恩所有關注我們的人；遇到疫情，水到渠成的事情，也變得萬般艱難；疫情還在繼續，但我會盡其所能儘快到你身邊；無論祝福，還是詆毀，都衷心希望每個人幸福快樂。」

太太郭碧婷留言蛋糕圖像，隔空在微博為丈夫向佐傳情。

向佐在意大利舉行婚禮。

【BB來了】陳山聰「升呢」做爸爸　公開一家三口家庭照宣布喜訊

向太代為公佈

向佐在微博的發文主要表示感謝父母與太太，並沒有透露成為爸爸的消息。

反而是即將成為嫲嫲的向太在微博分享喜訊，而向佐更步爸爸向華強的步伐，同樣是36歲成為人父。

向佐與爸爸向華強同樣是36歲成為人父。（向太微博）

向太表示：「小倆口的愛一定會像我老倆口一樣超過40年，相濡以沫，互敬互重。兩個人都是36歲，加起來剛好是龍五爸爸的年齡，龍五也是36歲有向佐，你們也是如我們願在36歲生個鼠寶寶給我們。所以這一切都是一個巧合的好緣份。祝福你們甜蜜幸福快樂到老！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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