【新冠肺炎】10至19歲學生病毒傳染力與成人無異　韓國研究：復課可致更多社區爆發

▲ 韓國研究指，10至19歲學生病毒傳染力與成人無異。

全球新冠肺炎疫情持續，本港亦因爆發第3波疫情而再次停課。到底何時才應復課？兒童的新冠病毒傳染力又會否像成年人一樣？韓國疾病預防控制中心一項大型研究顯示，10至19歲學生的傳播力其實與成年人無異，故復課有機會導致更多社區爆發。

據《New York Times》報道，韓國疾病預防控制中心一項涉6.5萬人的大型研究顯示，10至19歲學生的新冠病毒傳播力其實與成年人無異，而10歲以下的學童，傳染力則比成人低，但風險亦非是0。

韓國研究人員於1月20日至3月27日，調查了停課期間首次報告家庭中出現症狀的5706人，並追踪相關病例的59073人。不論有沒有病徵，檢測了確診患者的所有家庭成員接觸者，另外檢測了有病徵的非家庭成員接觸者。

結果發現，10歲以下的兒童病毒傳染力比成年人低約一半，或是基於普遍兒童呼出的空氣量較成年人少，所以載有病毒的空氣較少。另一原因或是因為兒童呼出的空氣更接近地面，成年人較少機會吸到。

不過，10歲至19歲的學生傳染力則與成年人無異，甚至可能更高。專家相信或者學生的行為習慣相關。

這些學生其實也接近成年，但仍會像年幼的小朋友不太注意個人衛生，同時進行更多社交活動。

故此研究認為，假若復課，由學生「播毒」的現象或會上升，導致社區出現更多爆發。

雖然有數個歐洲、亞洲研究均指小朋友感染及傳播新冠肺炎的機會較低，但哈佛全球健康研究所所長Dr. Ashish Jha認為，之前的研究規模較小且存在缺陷。反而這個新研究非常仔細，有系統且規模較大，相信是迄今為止在這個問題上做得最好的研究。

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責任編輯：楊宛茜