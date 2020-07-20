環境局「綠色就業計劃」接數十宗申請　涉約120個職位

▲ 「綠色就業計劃」中的「大專畢業生資助項目」已收到約數十宗申請，共涉及約120個職位。（環境局網頁截圖）

環境局早前在「綠色就業計劃」下，加碼推出「大專畢業生資助項目」名額逾200個，資助私人公司及合適機構開設環保範疇職位。環境局發言人今日（20日）表示，項目已收到約數十宗申請，共涉及約120個職位，佔項目涵蓋的200多個職位逾5成；而就業計劃下開設的約500個有時限職位，其中逾200個職位自5月底已開始進行招聘，其餘的職位亦將由下月起陸續展開招聘。

環境局推出「綠色就業計劃」逾500工作崗位 以支持香港綠色復甦

發言人表示，大專畢業生資助項目在2020/21年度開始推行，旨在資助私人公司及合適機構聘用2019或2020年大專畢業生從事與環境保護、生態保育、綠能節能、氣候變化及可持續發展等有關的工作。資助項目已於6月26日開始接受申請，預計涵蓋共約200多個職位，為合資格畢業生的僱主提供每月5,610元資助，以支付每位符合資格畢業生部分月薪，為期18個月。參加項目的畢業生更會獲得環境保護署與專業學會及團體提供的環保專業相關培訓，有助年輕人掌握業內不同範疇的知識。有關資助項目的詳情及申請表格，可瀏覽環保署網站，截止申請日期為8月28日。查詢詳情可致電2835 1870或電郵至graduates_subsidy@epd.gov.hk。



此外，「綠色就業計劃」在3個環保工作範疇預計開設的約500個有時限職位，其中逾200個職位已進行招聘，包括「EV普及化」下開設的30個項目統籌員（電動車）職位；在「惜物減廢」方面開設的30個項目助理（減廢及回收）和40個減廢回收環保大使（廚餘）職位，以及由「綠在區區」營運機構開設的數十個職位；以及為推動「山海無痕」郊遊文化而開設的數十個環保大使及清潔工人職位。而「山海無痕」下的100個參與淨灘活動及宣傳工作的環保大使職位招聘，會在下月開始陸續展開。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：郭詩詩