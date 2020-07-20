【魚生有蟲】壽司店推三文魚刺身沾麵　網民負評如潮：諗起寄生蟲

▲ 新加坡壽司店推出三文魚沾麵。

日本菜、魚生等一向都是香港人喜愛的食物。新加坡有壽司店推出三文魚沾麵，本以為「啖啖魚生麵」會受客人歡迎，結果大量網民直言，見到三文魚就想到寄生蟲，感到非常嘔心！

三文魚沾麵惹網民負評

新加坡的壽司店Run Run Sushi推出三文魚沾麵，店家將三文魚切成長條狀，並附上特製醬汁，食法就如冷麵或沾麵。

▲ 有網民認為麵條的外表已很像蟲。（圖片來源：Run Run Sushi）

店家建議首先不沾醬汁，享受三文魚原本的風味，然後將麵條放入特製的醬汁，並依口味加上Wasabi。食客更可以嘗試夾大量三文魚麵條，一口吃完。

不少網民對這款新菜式給予負評，部份人表示一看見三文魚，就想到當中的寄生蟲，不敢想像每一口會吃多少蟲落肚。有人甚至認為三文魚麵的外表似「巨蟲」，直言「見到都想嘔」、「睇見都唔開胃」等等。亦有網民表示自己本來喜愛吃三文魚，但看到這款菜式亦有嘔心的感覺，又能想像到口感非常膩。

華盛頓大學研究：線蟲暴增283倍

美國華盛頓大學今年3月的研究發現，寄生在魚類的線蟲「海獸胃線蟲」（Anisakis），在1978年至2015年之間暴增283倍。美國威斯康辛大學水海洋學教授伍德表示，線蟲對人類健康風險不高，海鮮加工商及壽司師傳一般都會將線蟲挑走，線蟲的長度可達2cm。

如果人類將線蟲吃下肚，寄生蟲或會侵入腸壁，引發食物中毒。患者會有噁心、胸悶、嘔吐、腹瀉及呼吸困難等症狀，嚴重甚至會引發腹膜炎。在大部份情況下，線蟲會在幾天後死亡，症狀就會消失。

袁國勇從不進食三文魚魚生

港大微生物學系講座教授袁國勇接受《iMoney智富雜誌》專訪時表示，養殖業養殖海產會倒下成公斤抗生素餵給海產，務求令大閘蟹、三文魚能在短時間內長得肥美。袁直言，他從來不吃生的三文魚，因三文魚內含百萬大腸桿菌，

進食生的三文魚便好似食屎咁。

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責任編輯：羅嘉欣