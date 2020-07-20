【新冠肺炎】楊潤雄：國際學校及幼稚園不會早於8月17日開學

▲ 楊潤雄指，國際學校及幼稚園不早於8月17日開學。

本港新冠肺炎疫情持續爆發，未見受控跡象。教育局局長楊潤雄交代下學年開學安排，指國際學校及幼稚園不會早於8月17日開學，最終開學日期視乎疫情發展，當局會提早兩星期通知校方，開學初期可能考慮分階段、分年級復課，或者半日課堂。

楊潤雄解釋，由於近日疫情嚴峻，為保障教職員及學生健康，若要求學校在8月上旬開學，是不可能的任務。

他續稱，政府需要一至兩星期了解疫情的控制情況，可能要到7月底再評估學校是否可如期開學，當局亦預留兩個星期予學校作準備，因此評估整體需時約一個月，故定出國際學校及幼稚園不會早於8月17日開學；而本港中小學的開學安排，當局現時仍以9月如期開學為目標，但仍需視乎疫情發展。

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記者：蘇文軒