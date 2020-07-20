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中電因疫情即日起減少抄讀電錶　改用估算計電費

社會 14:26 2020/07/20

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

中電即日起因疫情而減少抄讀電錶（資料圖片）

因應新冠肺炎疫情越趨嚴峻，中華電力有限公司（中華電力）宣布將減少例行抄讀電錶服務，並以估算的方式計算電費。

中華電力表示，因應疫情最新情況，中華電力會減少例行抄讀電錶服務，在此期間，部分客戶將會收到估算賬單。中華電力會根據住宅客戶去年同期的實際用電量，以及商業客戶上月同期的實際用電量作估算。在抄錶服務恢復正常後，中華電力會按客戶的實際用電量作出相應調整，發出修正賬單。

中華電力網站已上載了「估算及修正賬單的常見問題」（https://clp.to/30pjZ0l）方便客戶查閱。 客戶若對賬單有疑問，亦可透過網上服務（https://clp.to/2wAan7L），或致電客戶服務熱線2678 2678查詢。 此外，中電的客戶服務中心會暫停服務，客戶服務熱線服務時間（緊急服務熱線除外）亦會縮短至上午9時至下午6時。

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記者：陳梓蔚

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