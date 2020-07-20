【血染海灣】法羅群島疫情下開捕鯨季　逾250隻鯨魚慘遭圍捕屠殺

▲ 歐洲法羅群島每年都會舉行的捕鯨活動，今年在疫情下如期舉行。

歐洲法羅群島每年都會舉行的捕鯨活動，今年在疫情下如期舉行，活動至今已有逾400年歷史。每次活動都有數百隻鯨魚及海豚在海灣慘遭獵殺。而在今年的首輪狩獵活動中，已有逾250隻鯨魚遇害。

一晚內逾250隻鯨魚被殺

據英媒《鏡報》報道，雖然新冠肺炎疫情在全球爆發，但法羅群島擁有逾400年歷史、名為「Grindadrap」的捕鯨活動今年繼續舉行。活動中，當地漁民只要擁有政府核准的獵捕證，就能在當地海域自由捕鯨。

據海洋保育團體「海洋守護者協會」（Sea Shepherd）透露，在今年的首輪狩獵活動中，已經有超過250多隻鯨魚被殺死，「這些鯨魚經過丹麥本土，聚集到法羅群島海灘時，就會被當地漁民包圍，並驅趕到海灣。被困海灣的牠們最終就會被漁民殘忍獵殺，昨晚就有252頭長鰭鯨和35隻大西洋白面海豚被殺死。」

協會指出，這是2020年首次有組織性捕鯨狩獵活動，所有參與者必須具備獵捕執照，等到狩獵完畢後，鯨魚肉會先分送給70多名在船上和在海灘上參與活動的獵捕者，然後分發給當地村莊，人們可以自由選擇要不要出售的鯨肉，每條鯨魚能提供數百公斤的鯨魚肉和鯨脂。

每年約有10萬隻鯨魚在當地出沒

據資料顯示，每年大約有10萬隻鯨魚會在法羅群島海域附近出沒，而當地人每年平均會獵捕其中的約800隻。每逢捕獵季節期間，那些被開膛剖肚鯨魚的鮮血就會將海水染成紅色，海面到處漂浮着鯨魚的屍體及內臟。

保育團體「藍色星球協會」（The Blue Planet Society）對此批評，這項捕獵傳統太過兇殘，鯨魚被被極其殘酷地方式屠殺。慈善團體ORCA也在社交媒體發文指:「對於在丹麥法羅群島慘遭謀殺的、那些美麗的鯨魚們，我們深深的表示遺憾……我們會持續為了結束這項瘋狂、野蠻又血腥運動而奮鬥。安息吧！美麗的鯨魚們……請大家一起抵制法羅群島獵捕活動！」

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責任編輯:熊詠思