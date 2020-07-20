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【著數優惠】7-11購物滿20元限時換購迪士尼經典遊戲　獨家發售手指拳撃機及戰氣墊球機

精明消費 17:22 2020/07/20

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

迪士尼小熊維尼手指拳擊機購物滿＄20可加＄299換購。（7-Eleven提供）

疫情下想在家多一點娛樂？7-Eleven帶來第2浪人氣經典遊戲—手指拳撃機及氣墊球機，讓大家隨時感受到遊戲機樂園的歡樂與刺激。現在只需於7-Eleven分店購物滿$20，即可以換購價換購或以零售價直接購買，7-Eleven也同步接受預購。

大鼻鋼對戰氣墊球機 ，現於7-Eleven購物滿＄20可加$249換購。（7-Eleven提供）

以遊戲機樂園的拳擊機作藍本的小熊維尼手指拳撃機，適合多人一起進行大比拼，讓你用手指取代拳頭，測試指力。

除了可作聚會的助興玩具，更可放於辦公室桌上，充當紓壓小玩意。隨機更附送「任務卡」及「懲罰卡」各十張，為遊戲帶來更多變化，玩得更加刺激有趣。

氣墊球機是遊戲機樂園中最受歡迎遊戲之一。是次推出的大鼻鋼牙對戰氣墊球機，備有出風功能，讓氣墊球順滑地在遊戲桌面上滑動，猶如置身於遊戲中心一樣，大大提高遊戲真實體驗。只需揮動擊球手柄，把氣墊球推入對方的龍門，即可獲得分數。

小熊維尼手指拳撃機現於7-Eleven獨家發售。（7-Eleven提供）

小熊維尼手指拳撃機

換購價$299；零售價$499；預購價$299

換購日期：7月22日早上7時至8月4日／預購日期：7月22日早上7時至8月4日 

大鼻鋼對戰氣墊球機  

換購價$249；零售價$449；預購價$249

換購日期：7月29日早上７時至８月４日／預購日期：7月29日早上７時至８月11日 

記者： Mandy

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