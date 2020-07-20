【新冠肺炎】中環滙豐總行有員工確診　一田、實惠分店現密切接觸者停業至周三

▲ 旺角分店今天起休息將休息至周三，進行全店深度清潔，並棄置所有今日已開封的食物。（一田fb截圖）

本地第三波新冠肺炎疫情大爆發，消息指今（20日）是連續第2天確診宗數破百，多家商鋪再受牽連出現確診者或密切接觸者，其中實惠屯門店及一田旺角店均有員工被列為確診人士的密切接觸者，而宣布停業3天至周四（23日）。

實惠於社交網站上表示，屯門分店一名產品供應商之推廣員被列為確診人士的密切接觸者，故即時暫停營業3天至周四（23日），以徹底清潔消毒全店，並安排該店所有員工即時進行14天自我隔離；周四啓業後，將安排其他分店健康狀況良好的員工為顧客服務。

▲ 屯門分店即時暫停營業3天至周四（23日）。（實惠fb截圖）

一田亦於社交網站上表示，旺角超市一名臨時員工被列為新冠肺炎緊密接觸者，為安全起見，旺角分店今天起休息將休息至周三，進行全店深度清潔，並棄置所有今日已開封的食物，周四將由另一批同事組成的應變小組接手重開營業。

而中環滙豐總行亦有一員工確診，不過患者自今年2月後未有到辦公室上班，屬近日返港的輸入個案，過去14日亦因休假而沒有與其他同事有面對面的密切接觸。滙豐香港區行政總裁施穎茵最新向員工發電郵指，目前該員工正在接受治療，滙豐亦會提供一切支援。

事實上，早在3月疫情同樣較嚴峻時，滙豐3月及4月分別各有1名職員確診，二人分別在大角咀滙豐中心及中環總行上班，意味最新確診的員工是滙豐第3名染疫的香港區員工。

此外，南區區議員袁嘉蔚今亦在社交網站上指，田灣邨田麗樓低層住戶出確診者，患者屬黃竹坑一家復康中心職員，其同住家人亦會送往隔離。

▲ 田灣邨田麗樓低層住戶出確診者，患者屬黃竹坑一家復康中心職員。（袁嘉蔚fb截圖）

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記者：鄧凱文