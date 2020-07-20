【崩潰丈夫】奶奶嫌新抱皮膚黑事事挑剔要求在家化全妝　丈夫左右做人難崩潰終剃度出家

▲ 台灣一位奶奶嫌棄新抱皮膚黑，訂立多條規矩，事事挑剔。

婆媳糾紛永遠讓男人感到頭痛！台灣一名資深記者在一個節目上分享，一名男子愛上一名學歷高、氣質好的女子，不久二人決定成家立室。不過，男子的媽媽卻不滿新抱皮膚膚色黝黑，入門後事事挑剔，甚至要新抱在家化全妝，最後新抱忍無可忍反擊，男子左右做人難，最終崩潰剃度出家。

台灣記者胡孝誠在一個節目《媽媽好神之俗女家務事》分享，指一名男性好友從美國完成大學回台，在一間大學擔任老師，後來男子認識一名氣質好、學歷高的女子，二人隨即交往。

奶奶要求新抱「白富美」

二人展開戀情一段時間後，男子帶女友回家「見家長」，準備與她結為夫婦。惟媽媽卻堅持新抱一定要「白富美」的觀念，雖然女子出生在小康之家，身家清白，畢業於台灣國立大學，算是能夠滿足未來奶奶的要求。

可是，一直未能讓奶奶滿意的是，女友的皮膚十分黝黑，曾反對二人成婚，最後拗不過兒子，勉強同意他們結婚，惟她堅拒出席二人的婚禮。

入門後事事挑剔 設下多條規矩

另外，奶奶有一個奇怪的堅持，要求二人婚後必須與她同住，並訂下多條「規矩」事事挑剔，包括要求新抱要在早上5點前把早餐做好、離開睡房前必須將妝容要打扮好，如果有客人到家探訪，新抱煮飯時必須戴頭套和穿保護衣，免得身上沾滿油煙味。更嚴重的是，奶奶批評新抱蠢，要求她一天內記得親戚，以後才能好好招呼侍奉。

人妻忍無可忍反擊

結婚2年後，新抱終於忍無可忍，直接在廚房亂摔東西發洩，更警告奶奶「不要太過分」，她不禁向丈夫抱怨，

你跟媽講一下好不好，我是來做你太太不是來做傭人的，結果我比傭人還不如。

丈夫夾中間 最後決定出家

由於男子夾在太太及媽媽中間，左右做人難，慢慢開始很晚才回家，甚至不回家，免得開戰。而男子不是到酒店，反而到寺廟冷靜，更對師傅訴苦，表示有意出家。沒想到，師傅竟答應男子的要求，立刻為他剃度。

妻子與媽媽知道後立刻到寺廟阻止，但苦勸不成，妻子受不了提出離婚，雙方立刻簽紙離婚。而男子的媽媽擔心兒子出家化緣捱苦，經常向寺廟添一大筆香油費，加上兒子是家中獨子，媽媽因未能為家族添丁感後悔，即使目前仍經常到寺廟勸諭兒子「回頭」。

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責任編輯：王俊賢