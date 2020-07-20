【立法會選舉】麥美娟郭偉強報名爭連任　冀阻民主派實現「35+」

▲ 工聯會多人宣布參選。（林曉君攝）

立法會選舉提名期已展開，工聯會現任立法會議員麥美娟和郭偉強今日（20日）相繼到海港大樓報名參選。兩人都希望取得關鍵一席，阻止民主派實現「35+」，阻止「攬炒」，繼續為香港市民服務。

麥美娟團隊獲全票通過，代表工聯會出戰新界西選區。以「硬淨」為口號的麥美娟表示，硬淨並不只是一個口號，也是過去多年做人做事的原則，強調對「黑暴攬炒」無畏無懼、敢於批評和面對；政府施政若有不足，會敢於指責；對於市民的福祉和權益，會據理力爭。麥美娟強調，會硬淨，有擔當，繼續為香港服務，希望得到香港市民的信任和支持。

而出戰香港島選區的郭偉強競選口號是「我敢 我上」，郭偉強解釋，以此為口號是因應社會大環境，認為艱難日子要敢於擔當，迎難而上，又強調自己無懼黑暴，不怕起底和私了。郭偉強認為，今時今日的經濟環境和就業狀況需靠市民自強和爭氣，如果繼續攬炒，會錯過經濟復蘇黃金期，令失業率進一步飆升，強調議會癱瘓和香港停擺的話損失的是廣大的市民。

被問及若進入議會，會否再使用肢體衝突對待「抗爭派」議員，郭偉強沒有回應，強調當時拖開人民力量陳志全目的是令保安和當事人保持合理距離，不希望有人欺負前線工作人員。

到場支持麥美娟和郭偉強的工聯會會長吳秋北表示，不少市民關注公平選舉，認為政府必須採取有效措施，令所有選民都能在安全的環境下進行投票。又稱十分擔心目前的疫情，或令數十萬選民沒辦法回港投票，工聯會建議政府向中央協助，進行全民檢測，並由政府資助，同時希望政府確保醫療系統前線工作人員。

已報名參與香港島地區直選的還有：「香港初心」鄧偉俊、熱血公民莊芷茵及鄭錦滿、民建聯張國鈞、袁嘉蔚及梁晃帷。

已報名參與新界西地區直選的還有：熱血公民鄭松泰、民建聯陳恒鑌。

記者：林曉君